اخبار الاهلى اليوم الاحد 8 - 9 - 2019.. صدمة جديدة للأحمر.. وتحديد موعد مباراة السوبر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:- تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من التتويج بلقب كأس مصر، بعد الفوز على منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.-أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، توقيع عقوبة قاسية على النادي الأهلي عبارة عن غرامة مالية قدرها مليون دولار.-تلقى الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادي الأهلي صدمة كبرى بعد إصابة الحارس الاساسى محمد الشناوى خلال المران المقام حاليا بملعب مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة .-غادر حسين السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت المقرر إقامتها يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.