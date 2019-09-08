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رياضة

اخبار الاهلى اليوم الاحد 8 - 9 - 2019.. صدمة جديدة للأحمر.. وتحديد موعد مباراة السوبر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:04 م
الأهلي
الأهلي
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:

موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

- تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من التتويج بلقب كأس مصر، بعد الفوز على منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.

صدمة.. الفيفا يوقع عقوبة قاسية على الاهلى

-أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، توقيع عقوبة قاسية على النادي الأهلي عبارة عن غرامة مالية قدرها مليون دولار.

صدمة جديدة للأهلي.. إصابة محمد الشناوي

-تلقى الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادي الأهلي صدمة كبرى بعد إصابة الحارس الاساسى محمد الشناوى خلال المران المقام حاليا بملعب مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة .

المستشفى يفتح أبوابه .. مصاب جديد في الأهلي

-غادر حسين السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت المقرر إقامتها يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

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