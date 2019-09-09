استمرار الأنشطة الثقافية والفنية بثقافة مطروح

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة مطروح، حيث أقام قصر ثقافة مطروح مناقشة كتاب بعنوان "فى الإنتماء لمصر" للمؤلف محمود الملاح، أدار المناقشة حسين عبدالله فى حضور عدد من الأدباء والشعراء، كما أقيمت ورشة تصنيع مجسمات من الخيوط الملونة بالقصر.



قامت الفنانة منى بعمل ورشة لتصنيع مجسمات بسيطة من الخيوط الملونة بكنيسة الملاك، بحضور عدد من الأطفال والتى تعليم خلالها الأطفال طرق استغلال الخيوط الملونة لتصنيع شكل مجسم صغير، واستمرارا لفعاليات ملتقى إبداعات الشاطئ بمطروح، استضاف المسرح الصيفى فرقة عرائس مطروح والتى قدمت عدد من الفقرات المتنوعة، بالإضافة إلى عروض فرقة مواهب مطروح والتى تضم المواهب الشابة من أبناء مطروح قدموا مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية، بحضور جمهور من أبناء المحافظة.



عقد قصر ثقافة الطفل ورشة رسم حر بمشاركة الفنانة صحراء بحضانة إيسل لتعليم الأطفال مهارات الرسم الأساسية وتنمية مهارات استخدام الألوان.