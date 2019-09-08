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مصر ضمن أكثر الدول الساحرة في العالم .. الديهي: حاجة تفرح .. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:07 م
الاهرامات
الاهرامات
عمرو ممدوح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك موقعا كنديا رصد 10 أسباب تجعل مصر واحدة من أكثر الدول الساحرة في العالم، مشيرا إلى أن من بين هذه الأسباب تتمثل في الأهرامات والرمل الأبيض، والشواطئ.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن من بين الأسباب أيضا، هو الشعور الوطني الجارف لدى المصريين، وأن مصر وعاء حقيقي لإفريقيا، وأن المصريين هم من اخترعوا التقويم، والأسواق المصرية التي لها طعم ونكهة وخفة دم لا توجد في جميع دول العالم، مشددًا على أن إشادة الموقع الكندي بالأسواق المصرية أثار دهشته، بأنها سمة تجعل مصر ساحرة.

وأوضح "الديهي"، أن من بين عوامل الجذب في مصر، أن الشعب المصري شعب مضيف وكريم، معقبًا: "كلام بيريح ويسعد ويشعرنا بالفخر لو ركزنا على مصادر قوتنا"، مشددًا على أن هناك من يهدف بشكل رئيسي لإيقاف مسيرة هذه الدولة وهناك من ينفق المليارات لتحقيق ذلك، من خلال بث الشائعات ومحاولة التشكيك في الانجازات وفي الجيش المصري.

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