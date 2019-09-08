بحضور الملك وولي العهد.. عبدالعزيز بن سلمان يؤدي القسم كوزيرا للطاقة.. صور

أدى وزير الطاقة السعودي الجديد، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مساء اليوم الأحد، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الأمير عبدالعزيز، الذي صدر الأمر الملكي بتعيينه وزيرا للطاقة، أمس السبت قوله: "بسم الله الرحمن الرحيم .. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".



وذكرت الوكالة أن الوزير الجديد قام بالسلام على الملك بعد أدائه القسم واستمع إلى توجيهاته.



وقالت الوكالة، "حضر أداء القسم، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".

