برلماني: ميزانية التعليم غير كافية لرعاية المبتكرين ودعم البحث العلمى

قال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رسوم تمويل صندوق رعاية المبتكرين يواجه مشكلتين أساسيتين وهما، ان ميزانية التعليم غير كافية في ظل احتياجات هذا الملف للتطوير بشتى جوانبه.



وأضاف خليل خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن المشكلة الثانية تتمثل فى المراكز البحثية نفسها فى لا تؤدي الدور المطلوب منها على مستوى الأبحاث العلمية فى شتى المجالات، معقبا: "معظم الأبحاث متشابهة مكررة وبعضها مسروق".



وتابع: "تطوير البحث العلمى ورعاية المبتكرين يحتاج الكثير من الجهود بداية من الاهتمام بالباحثين أنفسهم".



وكانت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، قد قالت إن الجامعات تخالف قانون رعاية المبتكرين، وتحمل الأهالى رسوم تمويل صندوق رعاية المبتكرين، فى حين أنها هي الملتزمة بالدفع دون تحميل الأهالى فروقات زيادة.



وأوضحت النائبة، أن القانون رقم 1 لسنة 2019، نص على إنشاء صندوق يسمى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلى على القيام بذلك.