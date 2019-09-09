نقابة أطباء الأسنان: وقف قيد خريجي الكليات المنشأة بعد عام 2013 .. وقبول دفعة الجامعات الخاصة مشروط

نقابة الأسنان:

لن نقبل خريجي الكليات ما بعد 2013

نقابة الأطباء الأسنان.. 5% فرق مجموع خريجي الكليات الخاصة لقيدهم

7 توصيات لاجتماع نقابة أطباء الأسنان للحد من أعداد خريجى الكليات



للحفاظ على المهنة تضع نقابة الأطباء الأسنان، عدة شروط لتحسين أوضاع المهنة،أبرزها وقف قيد خريجي الكليات الخاصة التي أنشئت بعد عام 2013، والكليات المعترف بها لا يقل مجموعها عن 5% للكليات الحكومية.



وقال الدكتور هشام عبد الناصر، الامين العام المساعد لنقابة الاطباء الأسنان، إن قرار وقف قيد خريجي كليات الأسنان التي تم إنشاؤها بعد عام 2013 بالنقابة، جاء بعد قرار الجمعية العمومية.



وأكد عبد الناصر، في تصريحات لصدى البلد،أن قرار الوقف جاء بعد زيادة أعداد أطباء الأسنان عن المعدل العالمي، مضيفا انه يوجد اكثر من 65 ألف طبيب دون الدفعات الجديدة التي تنتهي من سنة الامتياز هذا العام ويتم التقديم للنقابة علي شهر أكتوبر القادم.



ونوه الأمين المساعد، إلى أنه حتى الآن فإن موقف النقابة تجاه الخريجين لن يتغير إلا بقرار جمعية عمومية، أو رفع دعوى قضائية علي النقابة.



وأشار عبد الناصر،إلى أن معدل الخريجين تعدي 3 أضعاف المعدل العالمي، طبيب لكل 2000 مواطن وبعمل زيارة سنوية، مضيفا أن المعدل المصري يزيد فيه الأطباء الأسنان بحوالي 15 ألف طبيب.



وقال الدكتور محمد بدوي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، ان الجمعية العمومية للتقابة بتاريخ 3 يناير 2013 اتخذت قرارا برفض قبول قيد الكليات الخاصة التي أنشئت بعد عام 2013، مضيفا أن أعداد الخريجين أصبح ثلاثة أضعاف احتياجات سوق العمل.



وأكد البدوي، في تصريحات لـ"صدي البلد"ان تم الاتفاق على توصية بالمؤتمر الدولي الخامس لأطباء الأسنان، بوقف إنشاء كليات طب أسنان حكومية أو خاصة لمدة 10 سنوات، لحين تقييم الكليات الحالية، والتأكد من استكمال الموارد البشرية الكافية، وعمل دراسة إحصائية لعدد أطباء الأسنان المطلوب تخرجهم.



وأفاد الأمين العام، أن دراسة طب الاسنان صعبة، وتحتاج إلى توفير عدد وحدات تعليمية تتناسب مع أعداد الطلاب، مضيفا أنه يوجد دفعات بها أكثر من 700 طالب على عكس الدول الأجنبية والتي تبدأ إعداد الدفعة بها من 50 الي 150 طالبا.



وأشار البدوي، أنه لن يقبل خريجي الجامعات الخاصة بفارق لا يزيد عن 5% من الحد الأدني للقبول بالجامعات الحكومية، لإغلاق الأبواب الخلفية لدراسة طب الأسنان، ، ومن الحاصلين على مجموع ضعيف فى الثانوية العامة و القادمة من دول لا يدرس فيها طب الأسنان وفق المعايير المصرية.



وقدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، اليوم الجمعة، اجتماعا، على هامش فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لأطباء الأسنان EDSIC 2019، وذلك لبحث مشكلة الحد من أعداد الخريجين من كليات طب الأسنان، وذلك بحضور الدكتور مجدى بيومى وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، والدكتور إيهاب هيكل عضو مجلس النقابة العامة، والدكتور خالد توفيق عميد كلية طب الأسنان بالجامعة الروسية، الدكتور أكرم العوضى، عميد كلية طب الأسنان جامعة حورس، الدكتور محمد أبو الحسن، وكيل كلية طب الأسنان.



وأوصى المشاركون بالاجتماع بعدة قرارات على النحو التالي:



1- أكد المجتمعون أن جميع الجهات المعنية من نقابة أطباء الأسنان، والجامعات، وأطباء الأسنان بالقوات المسلحة، جميعهم يعملون لخدمة المهنة، والدولة.



2- اتفق المجتمعون على تأييد توصية لجنة قطاع طب الأسنان، والذى تقدم به الدكتور خالد توفيق، عميد كلية طب الأسنان الجامعة الروسية، فى ديسمبر 2016، بوقف إنشاء كليات طب أسنان حكومية أو خاصة لمدة 10 سنوات، لحين تقييم الكليات الحالية، والتأكد من استكمال الموارد البشرية الكافية، وعمل دراسة إحصائية لعدد أطباء الأسنان المطلوب تخريجهم.



3- الاعتماد على الدراسات الاكتوارية، المقدمة من نقابة أطباء الأسنان، ووزارة الصحة، كدراسة تقدم للجنة قطاع طب الأسنان عند تحديد أعداد المقبولين لكليات طب الأسنان الحكومية والخاصة، على أن يعاد النظر في الأعداد بدراسة جديدة كل 5 سنوات.



4- تثمين جهود وزارة التعليم العالى فى سعيها لإصدار قانون بالامتحان الموحد قبل التسجيل بالنقابة، والترخيص بوزارة الصحة.



5- دراسة الناحية القانونية لقرار الجمعية العمومية فى 2013، حيث أن النقيب العام عضو فى لجنة القطاع بصفته، والتى توافق على إنشاء الكليات، حيث أنه لم يعترض على إنشاء أى كلية.



6- مناشدة لجنة القطاع، بضرورة التنسيق مع لجنة المعادلات لإغلاق الأبواب الخلفية لدراسة طب الأسنان، القادمة من دول لا يدرس فيها طب الأسنان وفق المعايير المصرية، ومن الحاصلين على مجموع ضعيف فى الثانوية العامة.



7- الدعوة لاجتماع جديد بحضور رئيس لجنة القطاع، لعرض التوصيات، وإضافة ما يستجد من توصيات.



ويذكر أن عدد كليات طب الأسنان الحكومية والخاصة بلغت حوالي 38 كلية، وهو أعلى معدل لكليات طب أسنان مقارنة بعدد السكان في العالم، وبريطانيا بها 28 كلية، والهند 22 كلية، والصين 28 كلية، والولايات المتحدة 30 كلية.

