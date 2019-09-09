التعليم : آخر يوم في تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة .. الخميس



وأشار مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ، إلى أن الطالب المتظلم له الحق في الاطلاع على صورة كراسة الإجابة وليس الكراسة الأصلية، وأنه ينبغي على الطالب الحضور بنفسه لمقر لجنة النظام والمراقبة للاطلاع على صورة كراسة الإجابة أو مع ولي أمره بموجب بطاقته العائلية التي تثبت صلته بالطالب.



وشدد عبد الحكم على عدم السماح بإستخدام التليفون المحمول أثناء الاطلاع، كما يمنع ايضا اصطحاب مدرس المادة أثناء الاطلاع ، مشيرةً إلى أنه على الطالب أن يدون ملاحظاته بشأن الجزئية المتضرر منها في ورقة الملاحظات المسلمة له عند الاطلاع، على أن يوقع الطالب بنفسه على غلاف صورة كراسة الإجابة بعد الاطلاع.



وأوضح عبد الحكم أنه يجب إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي أمره مع التظلم، ولا يجوز التضرر من نتيجة أي مادة إلا مرة واحدة فقط.



وقال عبد الحكم ، في حالة تعديل درجات الطالب تقوم لجنة النظام والمراقبة بإخطار الطالب على عنوانه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل ، ويملأ الطالب نموذج طلب استرداد من المديرية التابع لها ويسترد رسم الاطلاع عن طريق أقرب مكتب بريد تابع لمحل الإقامة بعد وصول رسالة من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية على رقم التليفون المحمول الذي تم تدوينه في نموذج طلب الاسترداد بعد خصم المصاريف الادارية المقررة في هذا الشأن.



وكان قد اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "الدور الثاني" للعام الدراسي 2018/2019.



وأوضح أن عدد الطلبة الذين كان لهم الحق في أداء امتحان الدور الثاني هذا العام بلغ عددهم 123957 طالبا/طالبة، منهم 39841 طالبا/طالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و15482 طالبا/طالبة بالشعبة العلمية "رياضيات"، و68652 طالبا/طالبة بالشعبة الأدبية.



وأشار إلى أن عدد الطلاب الحاضرين الذين أدوا الامتحان بلغوا 122456 طالبا/طالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 113479 طالبا/طالبة وعدد الطلاب الراسبين 8977 طالبا/طالبة، بنسبة نجاح 92.6%.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم إغلاق باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الثاني يوم الخميس 12 سبتمبر 2019.وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، إن الطالب الذي أدى الامتحان طبقا لقواعد امتحان الدور الثاني ونجح يحصل على 50% من الدرجة العظمى للمادة ليس له الحق في التظلم او في اعادة الاطلاع على كراسته الامتحانية مرة أخرى.وأوضح مدير عام الادارة العامة للامتحانات ، أنه بالنسبة للطالب الراسب أو الطالب المتقدم للامتحان بالدرجة الفعلية للمادة طبقا لموافقة رئيس قطاع التعليم العام له الحق في التقدم بتظلم وطلب الاطلاع على كراسته الامتحانية.وأكد عبد الحكم ، أن مواعيد الاطلاع على كراسات الاجابة تبدأ من 9 صباحا ، وعلى الطالب المتظلم أن يلتزم بالحضور في الموعد المحدد له للإطلاع ، مشيرةً إلى أن من يتخلف عن الموعد المحدد له لن يكون من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.