برلماني يعترض على فكرة نقل إدارة منظومة المخلفات الجديدة لوزارة البيئة

أبدى النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اعتراضه على فكرة نقل تبعية ادارة منظومة المخلفات من وزارة التنمية المحلية لوزارة البيئة.



وأوضح طلعت خليل خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أن وزارة البيئة يتبع لها جهاز تنظيم ادارة المخلفات وهو لا يؤدى دوره بالشكل المطلوب، فى ظل تفاقم هذه المشكلة منذ عشرات السنين، إضافة إلى أن وزارة البيئة لديها مسائل اخرى عليها الاهتمام بها.



وتابع: وزارة التنمية المحلية هى المنوطة بهذا الملف بما يتبعها من جهاز ادارى منتشر فى كافة المحافظات والمراكز والقرى والنجوع.



وطالب السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بضرورة فصل منظومة القمامة الجديدة عن وزارة التنمية المحلية وتكون تابعة بشكل مباشرة لوزارة البيئة لتتولي السيطرة عليها، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة هي المنوطة بهذا الأمر.



وأضاف "حجازي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزارة التنمية المحلية تحمل على كاهلها مسؤوليات كبيرة في مجالات وأخرى بالاضافة إلى كونها غير متخصصة في الملف البيئي وذلك يجعل هناك ضرورية قسوة في أبعاد منظومة النظافة الجديدة عنها بشكل نهائي.

