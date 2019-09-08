الإمارات.. سياسية بارزة تطالب بتعدد الزوجات.. وتويتر يشتعل

شباب وقفتكم مع المرشحة عن إمارة الشارقة

الاخت العزيزة الغاليه على قلوبنا: خولة عبدالعزيز راشد سلطان آل علي

شباب فزعتكم 😁⁦✋🏽⁩

ما اوصيكم الترشيح ✨✨ https://t.co/KQmjvEoiJy — بن ســعيد🇦🇪✨ (@hiir33) September 8, 2019

احين هاي تبي تيرشحونها الشباب ولا تبي تعرس ولا تبي تخرب على عمرها تر الحريم راح يزعلون منج يا ماما 🤣🤣💔🎤!!? pic.twitter.com/68ZRbK197g — بنت بوظبي🇦🇪 (@OxygenElkone) September 8, 2019

أثارت خولة عبد العزيز آل علي، المترشحة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة الشارقة الإماراتية، جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع "تويتر"، بعد مطالبتها بتعدد الزوجات للقضاء على العنوسة.وقالت آل علي في تصريحات لصحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الأحد، إنها ستقدم اقتراحات وحلولا فعالة مع الجهات المعنية لإيجاد الظروف المناسبة لزيادة وتكاثر الأسرة الإماراتية المستقرة اجتماعيا وماليا.وأضافت: الإناث في تزايد في المجتمع الإماراتي مقارنة بعدد الذكور، مشيرةً إلى أن لديها أربع فئات وهي: الفتيات العوانس والمطلقات بغير أبناء، والمطلقات بالأبناء، والأرامل بغير أبناء، والأرامل بأبناء وجميعهم بحاجة لرعاية واهتمام وتسليط الضوء عليهم.وتابعت أنها ستعمل على توفير البيئة المناسبة لهم لضمان تعدد الزوجات للقضاء على عنوسة الرجال والنساء.وأوضحت السياسية الإماراتية أن لقب عانس يطلق على الشباب والفتيات ممن فاتهن سن الزواج، وأنها ستعمل على وضع خطط ترضي جميع الأطراف على قدر الإمكان من أجل خلق أسرة سعيدة من شأنها أن تكون فاعلة وتزيد من عدد سكان الدولة.وسرعان ما أشعلت تصريحات آل علي، موقع "تويتر"، حيث دشن رواد موقع التواصل هاشتاج #انتخابات_المجلس_الوطني، عبروا خلاله عن سخريتهم من دعوة آل علي.وقال المدون الإماراتي بن سعيد: "شباب وقفتكم مع المرشحة عن إمارة الشارقة، الاخت العزيزة الغالية على قلوبنا: خولة عبدالعزيز راشد سلطان آل علي، ما أوصيكم الترشيح".