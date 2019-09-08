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رياضة

حمدي النقاز: المرحلة المقبلة تشهد مزيدا من البطولات لـ الزمالك

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:40 م
حمدي النقاز
حمدي النقاز
حسام الحارتي
هنأ حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك على التتويج بلقب كأس مصر عقب التغلب على نادي بيراميدز بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد برج العرب.

جماهير نادي الزمالك 
وأضاف حمدي النقاز في تصريحات لفضائية "أون سبورت"، أن التتويج ببطولة كأس مصر هي المرحلة الأولى لتحقيق كافة البطولات القادمة في ظل تواجد كافة اللاعبين والجماهير العريقة.

الزمالك يتوج بلقب كأس مصر
وأكد حمدي النقاز أنه يقدم كافة ما لديه من أجل تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير المصرية وأعد جماهير نادي الزمالك بتحقيق كافة البطولات المقبلة.

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