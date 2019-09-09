بالرغم من صدوره إلا أنه لا يطبق.. انتقاد برلمانى للجامعات مخالفتها قانون رعاية المبتكرين.. وبرلمانية: ميزانية التعليم غير كافية ومستوى الأبحاث يحتاج إعادة النظر

وكيل صحة البرلمان: الجامعات تخالف قانون رعاية المبتكرين

مصطفى كمال: ميزانية التعليم لا تكفى متطلبات دعم المبتكرين

طلعت خليل: رعاية المبتكرين والبحث تتطلب الكثير من الجهود



أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال شهر فبراير القانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق يسمى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تكون له شخصية اعتبارية عامة،ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلى على القيام بذلك، ولكن إلى الأن لم يتم تطبيق القانون مما استدعى نواب البرلمان لكشف الأسباب.



فى البداية قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الجامعات تخالف قانون رعاية المبتكرين، وتحمل الأهالى رسوم تمويل صندوق رعاية المبتكرين، فى حين أنها هي الملتزمة بالدفع دون تحميل الأهالى فروقات زيادة.



وأوضحت النائبة، فى بيان لها أن القانون رقم 1 لسنة 2019، نص على إنشاء صندوق يسمى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلى على القيام بذلك.



وأشارت إلى أنه حسب المادة 4 يفُرض لصالح الصندوق أيضا رسم سنوي مقداره ( 2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، و5% من التى تنشأ حديثا، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد هذا الرسم.



وأوضحت أنه بالمخالفة لهذا النص، قامت المدارس بفرض الرسوم على الأهالي، وجبايتها من خلال زيادة المصروفات، فى حين أن النص القانوني واضح، أن هذه الرسوم تحصل من إجمالي المصروفات التى جمعتها الجامعات، بحيث يتم حسابها ودفعها من الجامعات وليس من الأهالى.



وطالبت وكيل صحة البرلمان، وزير التعليم العالى بالتدخل فورا لحماية أولياء الأمور، حيث أن هذه المصاريف الباهظة نقتل الانتماء وحب الوطن فى أبنائنا، ولا بد من قرارات صارمة وقوية لحماية الطلبة وأولياء الأمور من جشع القائمين على المدارس والجامعات الخاصة.



كما طالبت بصدور بيان سنوى ينشر فى الصحف والمواقع الرسمية بمصاريف كل جامعة ومدرسة خاصة ولا يحصل من أى طالب أى مبلغ غير المعلن من الوزارة، بجانب الاهتمام بمنظومة الشكوى وتسديد المصروفات من خلال البنوك وكذلك وضع لوائح جزاءات على المخالفين.



ومن جانبه قال النائب مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، إن التعليم يجب أن يكون المشروع القومي الأول لمصر، مطالبًا "إذا أردنا نهضة حقيقية في السنوات القادمة فليكن دعم التعليم هو أهم أولويات الدولة".



وأشار النائب مصطفى كمال الدين في تصريحات لـ "صدي البلد"، إلى أن هناك تقصيرًا فى تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى وقتنا هذا بأن يكون عام 2019 عام التعليم، مناشدًا الحكومة المتابعة الجادة وإيجاد حلول جذرية لجميع المشكلات التي تقابل التعليم بجميع جوانبه.



وأوضح النائب مصطفى كمال الدين أن تنفيذ قانون إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين في الجامعات ودعم الباحثين، لم ينفذ علي أرض الواقع، منوهًا بأن تحميل الأهالي والطلاب تكاليف البحث العلمى يقتله ويحطم أحلام الشباب.



وتابع النائب مصطفى كمال الدين "ميزانية التعليم قليلة جدا،ومن اهم اسباب تراجع البحث العلمي، فهى لا تكفى إقامة مشروعات تعليمية قوية تنهض بعقول الشباب نحو الإبتكار، مطالبا البرلمان بأن يكون زيادة ميزانية التعليمي أهم أولوياته خلال دور الانعقاد القادم".



وفى سياق متصل قال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رسوم تمويل صندوق رعاية المبتكرين يواجه مشكلتين اساسيتين وهما، ان ميزانية التعليم غير كافية فى ظل احتياجات هذا الملف للتطوير بشتى جوانبه.



وأضاف خليل خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المشكلة الثانية تتمثل فى المراكز البحثية نفسها فى لا تؤدي الدور المطلوب منها على مستوى الأبحاث العلمية فى شتى المجالات، معقبا : "معظم الأبحاث متشابهة مكررة وبعضها مسروق".



وتابع: "تطوير البحث العلمى ورعاية المبتكرين يحتاج الكثير من الجهود بداية من الاهتمام بالباحثين أنفسهم".