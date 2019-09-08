مارسيليا الفرنسي يهنئ نادي الزمالك بتتويجه بكأس مصر..صورة

هنأ نادي مارسيليا الفرنسي ، نادي الزمالك ، وذلك بفوزه ببطولة كأس مصر للمرة 27 في تاريخه ، بعد اكتساحه نظيره نادي بيراميدز في النهائي.



يذكر أن نادي الزمالك قد توج ببطولة كأس مصر ، وذلك بعد فوزه على نادي بيراميدز في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة ، في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



ونشر الحساب الرسمي لنادي الجنوب الفرنسي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، منشور هنأ فيه نادي الزمالك بالفوز بالبطولة ، معلقًا:"من زعيم فرنسا إلى فرسان القاهرة Zamalek SC، شركاء عائلة PUMA Football.. تهانينا لكم بالتتويج بكأس مصر! 🏆👏



ويلاقي الزمالك ، غريمه التقليدي النادي الأهلي يوم الجمعة الموافق العشرين من الشهر الجاري ، في بطولة السوبر المصري لموسم 2017-2018.