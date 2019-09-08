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رياضة

مارسيليا الفرنسي يهنئ نادي الزمالك بتتويجه بكأس مصر..صورة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:57 م
شيكابالا مع كأس مصر
شيكابالا مع كأس مصر
إسماعيل محمود
هنأ نادي مارسيليا الفرنسي ، نادي الزمالك ، وذلك بفوزه ببطولة كأس مصر للمرة 27 في تاريخه ، بعد اكتساحه نظيره نادي بيراميدز في النهائي.

يذكر أن نادي الزمالك قد توج ببطولة كأس مصر ، وذلك بعد فوزه على نادي بيراميدز في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة ، في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الجنوب الفرنسي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، منشور هنأ فيه نادي الزمالك بالفوز بالبطولة ، معلقًا:"من زعيم فرنسا إلى فرسان القاهرة Zamalek SC، شركاء عائلة PUMA Football.. تهانينا لكم بالتتويج بكأس مصر! 🏆👏

ويلاقي الزمالك ، غريمه التقليدي النادي الأهلي يوم الجمعة الموافق العشرين من الشهر الجاري ، في بطولة السوبر المصري لموسم 2017-2018.
مارسيليا الفرنسي يهنئ نادي الزمالك بتتويجه بكأس مصر..صورة

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