حبس 3 عاطلين لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة بالسيدة زينب

قررت النيابة العامة، حبس3 عاطلين 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معهم لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة للنصب على تاجر بالسيدة زينب.



اشارت التحقيقات أن الرائد أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغ من تاجر قطع غيار دراجات نارية قرر أنه أثناء سيره بدائرة القسم، إستوقفه ثلاثة أشخاص مجهولين وادعوا أنهم من رجال الشرطة واستولوا منه على مبلغ 30 ألف جنيه وهربوا.



توصلت التحريات التى اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلين أحدهما محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى قضية سرقة بالإكراه و2 أخرين تم ضبطهم وبحوزتهم طبنجة صوت.



واعترفوا بإرتكاب الواقعة، وقرر أحدهم بسابقة تعرفه على المُبلغ اثناء جلوسهما بأحد المقاهى بمنطقة السيدة نفسية وإيهامه بقدرته على تحويل المبالغ المالية من العملة المصرية إلى عملة الدولارات بسعر أقل من المتداول بالسوق وإتفقا على التقابل بدائرة القسم لتحويل المبلغ المستولى عليه إلى عملة الدولارات فإتفق مع الباقيان على إرتكاب الواقعة ، أرشدوا عن مبلغ 5 آلاف جنيه وقرروا إنفاق باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

