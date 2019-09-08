بوريس جونسون يعد خطة تصحيح مسار بريكست وسط مخاوف من استقالات

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون أعد خططا لوقف عملية تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



و ذكرت الصحيفة أن مستشاري جونسون عقدوا اجتماعًا يوم الأحد لمواجهة استراتيجية منع محاولات البرلمان البريطاني لفرض تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر، إذا لم يتم الاتفاق على صفقة جديدة.



والخطة قيد النظر مفادها أن يرسل جونسون خطابًا إلى جانب طلب تمديد المادة 50، ينص على أن الحكومة لا تريد أي تأخير بعد 31 أكتوبر، وفقًا للتقرير.



وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن جونسون سيتوجه إلى العاصمة الأيرلندية دبلن للقاء رئيس الوزراء الأيرلندي ، ليو فارادكار، يوم الاثنين ، في الوقت الذي يناضل فيه لإظهار أن خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال على المسار الصحيح بعد أن استقالت آمبر رود وزيرة العمل من مجلس الوزراء.



يأمل رئيس الوزراء البريطاني في إثبات أنه جاد بشأن التفاوض بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد الهزيمة الأخيرة التي تعرض لها في البرلمان، والانتقادات الواسعة من مختلف الفئات تجاه سياساته المتهورة.

