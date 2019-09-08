ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بوريس جونسون يعد خطة تصحيح مسار بريكست وسط مخاوف من استقالات

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:58 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
حسام رضوان
قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون أعد خططا لوقف عملية تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

و ذكرت الصحيفة أن مستشاري جونسون عقدوا اجتماعًا يوم الأحد لمواجهة استراتيجية منع محاولات البرلمان البريطاني لفرض تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر، إذا لم يتم الاتفاق على صفقة جديدة.

والخطة قيد النظر مفادها أن يرسل جونسون خطابًا إلى جانب طلب تمديد المادة 50، ينص على أن الحكومة لا تريد أي تأخير بعد 31 أكتوبر، وفقًا للتقرير.

وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن جونسون سيتوجه إلى العاصمة الأيرلندية دبلن للقاء رئيس الوزراء الأيرلندي ، ليو فارادكار، يوم الاثنين ، في الوقت الذي يناضل فيه لإظهار أن خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال على المسار الصحيح بعد أن استقالت آمبر رود وزيرة العمل من مجلس الوزراء.

يأمل رئيس الوزراء البريطاني في إثبات أنه جاد بشأن التفاوض بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد الهزيمة الأخيرة التي تعرض لها في البرلمان، والانتقادات الواسعة من مختلف الفئات تجاه سياساته المتهورة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي بصدد طرح حزمة مساعدات هائلة لأيرلندا لحمايتها من عواقب بريكست

انهيار كارثي للجنيه الإسترليني في ظل تفاقم أزمة الـ بريكست

جونسون لرئيس وزراء ايرلندا: لندن ستتعامل مع أي مفاوضات بتصميم وطاقة وصداقة

بوريس جونسون يهدد بسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.. مراقبون: بريكست بدون اتفاق سيؤدي لـ كارثة اقتصادية.. لندن تحاول التخفيف من التأثير.. وخبراء: سيتم فتح القضية مجددا

ميركل تمنح جونسون 30 يوماً لحل أزمة بريكست.. والأخير يرد

شيء من الخوف في بريطانيا.. شبح سحب الثقة يواجه جونسون مبكرا.. وكوربين يشن حملة ضارية ضد بريكست من دون اتفاق

ترشيحاتنا

فقد ذراعيه بسبب الكرة.. إبراهيم محيسن يظهر في مران الأهلي | شاهد

قيادة كبيرة.. أحمد موسى: مفاجأة تزلزل كيان الإخوان خلال ساعات

دعاء يوم عاشوراء .. 10 أدعية أوصى رسول الله بترديدها في نهار الغد

بحجم برج خليفة.. كويكب ضخم يهدد الأرض بدمار شامل في 14 أكتوبر

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر .. فيديو

شاهد .. احتفال ياسمين الخطيب بفوز الزمالك بكأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الممنوعون من العاشورة .. قبل ما تكلها اعرف اضرارها وفوائدها

بأوف شولدر ونبيتي.. نسرين طافش بإطلالة أنيقة مع محمد رمضان

شاهد .. احتفالات جماهير الزمالك ببطولة كأس مصر أمام مقر النادى