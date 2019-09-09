عضو مجلس الطاقة العالمي: المفاعل النووي بالضبعة أقوى تركيب جيولوجي في العالم .. فيديو

قال الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، إن القوى الكهربية النووية تعد خيارا حيويا له أهمية استراتيجية للوفاء باحتياجتها المتزايدة من الطاقة الكهربية.



وأضاف عزيز، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» أن الطاقة النووية تؤدي دورا حاسما في تنويع مصادر الطاقة لإنتاج القوى الكهربية، وتوفر لمصر أفاق تكنولوجية جديدة، بالاعتماد على تكنولوجيا الجيل الثالث فائقة الأمان.



وأوضح عضو مجلس الطاقة العالمي، أن الأمان الآن وصل إلى درجة لا يتصورها أحد في مجال الطاقة النووية، مشيرا إلى أن جدار المفاعل مزدوج، بسمك 3 متر، ويقاوم أعتى الأعصاير، وأقوى تسونامي ممكن يتخيله أحد.



وأكد الدكتور ماهر عزيز، أن مصر تمتلك أمتن تركيب جيولوجي في العالم، مشيرا إلى أنه إذا حدث اصطدام طائرات يقاومها التصميم، ولا يسمح بالوقوع الخطأ، ويرفض التدخل البشري الخاطئ.

