اخبار الفن| قاتل الأميرة ديانا يعترف.. زوج أنغام يرد على منتقديه.. وحادث سيارة حكيم أكذوبة

نشر موقع «صدى البلد» على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:تناقلت وسائل إعلام غربية تصريحات عن رجل الاستخبارات البريطانية السابق جون هوبكنز، واعترافه وهو على فراش الموت بأنه قام بين عامي 1973 و1999 بتصفية 23 شخصية ما بين نشطاء وسياسيين وصحفيين بناء على تعليمات من قصر باكنجهام.أثار النجم حكيم، حالةً من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب مزاعم حادث انقلاب سيارته التي تباينت حوله أخبار متضاربة بعضها يزعم أن حالته خطيرة، والبعض الآخر يؤكد أن الصور المتداولة للسيارة المقلوبة على طريق السويس ليست للفنان.نقلت عدد من وسائل الإعلام الغربية تصريحات للنجم براد بيت يوضح فيها السبب الحقيقى لإنفصاله عن النجمة أنجلينا جولي، بعد قصة حب دامت لـ11 عاما.وجه المطرب محمود العسيلى رسالة لنادى الزمالك عقب التتويج ببطولة كأس مصر مساء اليوم الأحد.يحتفل المغنى والممثل هانى عادل بعيد ميلاده اليوم وسط نجاح دوره في الجزء الثالث من مسلسل نصيبى وقسمتك والذى يشارك الممثلة هنا شيحة بطولته ويعرض على شاشة ONE.قال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم إنه تعرض لهجوم لاذع من رواد سوشيال ميديا وبعض وسائل الإعلام على مدار الأشهر الماضية، بعد إعلان زواجه من أنغام، وذلك خلال حلوله ضيفا في موقع صدى البلد الإخباري.