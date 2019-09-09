اخبار الفن| قاتل الأميرة ديانا يعترف.. زوج أنغام يرد على منتقديه.. وحادث سيارة حكيم أكذوبة

نشر موقع «صدى البلد» على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
الكشف عنها لأول مرة.. قاتل الأميرة ديانا يعترف بتفاصيل الحادث
تناقلت وسائل إعلام غربية تصريحات عن رجل الاستخبارات البريطانية السابق جون هوبكنز، واعترافه وهو على فراش الموت بأنه قام بين عامي 1973 و1999 بتصفية 23 شخصية ما بين نشطاء وسياسيين وصحفيين بناء على تعليمات من قصر باكنجهام.
هوس التريند.. 5 دلائل تؤكد فبركة حادث انقلاب سيارة حكيم
أثار النجم حكيم، حالةً من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب مزاعم حادث انقلاب سيارته التي تباينت حوله أخبار متضاربة بعضها يزعم أن حالته خطيرة، والبعض الآخر يؤكد أن الصور المتداولة للسيارة المقلوبة على طريق السويس ليست للفنان.
براد بيت يكشف السبب الحقيقى لانفصاله عن أنجلينا جولي
نقلت عدد من وسائل الإعلام الغربية تصريحات للنجم براد بيت يوضح فيها السبب الحقيقى لإنفصاله عن النجمة أنجلينا جولي، بعد قصة حب دامت لـ11 عاما.
محمود العسيلى يوجه رسالة لنادى الزمالك عقب التتويج بـ كأس مصر
وجه المطرب محمود العسيلى رسالة لنادى الزمالك عقب التتويج ببطولة كأس مصر مساء اليوم الأحد.
هانى عادل يحتفل بنجاح نصيبى وقسمتك فى عيد ميلاده
يحتفل المغنى والممثل هانى عادل بعيد ميلاده اليوم وسط نجاح دوره في الجزء الثالث من مسلسل نصيبى وقسمتك والذى يشارك الممثلة هنا شيحة بطولته ويعرض على شاشة ONE.
شاغلين نفسكوا بيا ليه؟.. أحمد إبراهيم يرد على مهاجمي زواجه من أنغام.. فيديو
قال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم إنه تعرض لهجوم لاذع من رواد سوشيال ميديا وبعض وسائل الإعلام على مدار الأشهر الماضية، بعد إعلان زواجه من أنغام، وذلك خلال حلوله ضيفا في موقع صدى البلد الإخباري.
الكشف عنها لأول مرة.. قاتل الأميرة ديانا يعترف بتفاصيل الحادث
تناقلت وسائل إعلام غربية تصريحات عن رجل الاستخبارات البريطانية السابق جون هوبكنز، واعترافه وهو على فراش الموت بأنه قام بين عامي 1973 و1999 بتصفية 23 شخصية ما بين نشطاء وسياسيين وصحفيين بناء على تعليمات من قصر باكنجهام.
هوس التريند.. 5 دلائل تؤكد فبركة حادث انقلاب سيارة حكيم
أثار النجم حكيم، حالةً من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب مزاعم حادث انقلاب سيارته التي تباينت حوله أخبار متضاربة بعضها يزعم أن حالته خطيرة، والبعض الآخر يؤكد أن الصور المتداولة للسيارة المقلوبة على طريق السويس ليست للفنان.
براد بيت يكشف السبب الحقيقى لانفصاله عن أنجلينا جولي
نقلت عدد من وسائل الإعلام الغربية تصريحات للنجم براد بيت يوضح فيها السبب الحقيقى لإنفصاله عن النجمة أنجلينا جولي، بعد قصة حب دامت لـ11 عاما.
محمود العسيلى يوجه رسالة لنادى الزمالك عقب التتويج بـ كأس مصر
وجه المطرب محمود العسيلى رسالة لنادى الزمالك عقب التتويج ببطولة كأس مصر مساء اليوم الأحد.
هانى عادل يحتفل بنجاح نصيبى وقسمتك فى عيد ميلاده
يحتفل المغنى والممثل هانى عادل بعيد ميلاده اليوم وسط نجاح دوره في الجزء الثالث من مسلسل نصيبى وقسمتك والذى يشارك الممثلة هنا شيحة بطولته ويعرض على شاشة ONE.
شاغلين نفسكوا بيا ليه؟.. أحمد إبراهيم يرد على مهاجمي زواجه من أنغام.. فيديو
قال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم إنه تعرض لهجوم لاذع من رواد سوشيال ميديا وبعض وسائل الإعلام على مدار الأشهر الماضية، بعد إعلان زواجه من أنغام، وذلك خلال حلوله ضيفا في موقع صدى البلد الإخباري.