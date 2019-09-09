الإجابة من البرلمان .. بعد خسارته نحو 130 قرشا من قيمته منذ أغسطس العام الماضي..هل ترتفع أم تنخفض أسعار صرف الدولار الأمريكي؟

الجوهرى: لا توجد مؤشرات ثابتة حول تراجع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه

طلعت خليل: يطالب بدعم المصادر الدولارية فى الدولة أهمها السياحة

على الادريسى: المصادر الدولارية تشهد تحسن ملحوظ



تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى 11 بنكا مصريا خلال ختام تعاملات أمس الأحد 8-9-2019، وذلك بالإضافة لتراجعه بالبنك المركزي، حيث سجل فيه في تمام الخامسة من مساء اليوم 16.41 للشراء و16.52 للبيع، وخسر الدولار الأمريكي نحو 130 قرشا من قيمته منذ أغسطس العام الماضي متراجعا من مستوى 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع مسجلا 16.42 جنيه للشراء و16.52 جنيه للبيع خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 8-9-2019.



وفى هذا السياق قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا توجد مؤشرات ثابتة حول تراجع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، جاء ذلك تعليقا على تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى 11 بنكا مصريا خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 8 - 9 - 2019.



ولفت عمرو الجوهرى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن تراجع أسعار صرف الدولار له ثلاثة أسباب وهى قرار وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركي على السلع المستوردة والعمل بسعر الدولار الحر، تجنبًا لحدوث صدمات فى الأسعار، وتراجع نسبة الاستيراد للعديد من السلع بسبب ركود حركة الأسواق، وتذبذب أسعار الذهب خلال الفترة الماضية.



وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بدعم الصادرات، والترويج للسياحة والاستثمار وتحويلات المصريين فى الخارج، لأنها المؤشرات الحقيقية التى تؤثر على أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.



ومن جانبه قال الدكتور علي الإدريسي، أمين مساعد الشئون الاقتصادية والاستثمار بحزب مستقبل وطن، أن المصادر الدولارية بمصر 5 مصادر وهى ايرادات السياحة، قناة السويس، تحويلات المصريين فى الخارج، الصادرات، الاستثمارات الأجنبية المباشرة.



وتابع على الادريسى خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن هذه المصادر بدأت تتحسن بالفعل مما ساهم فى توفير السيولة الدولارية، واستمرار تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن قطاعي السياحة والصادرات أهم قطاعين شهدا تقدما كبيرا عن العام الماضى.



وتوقع أمين مساعد الشئون الاقتصادية والاستثمار بحزب مستقبل وطن ارتفاع الاستثمار المباشر احد المصادر الدولارية بنهاية العام لـ 9 مليارات دولار.



وفى سياق متصل قال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى 11 بنكا مصريا خلال ختام تعاملات يوم الأحد 8-9-2019، بالإضافة لتراجعه بالبنك المركزي، أمر إيجابي للغاية ونتمنى استمراره دائما لأنه يؤثر على الأسعار.



وأضاف طلعت خليل خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، يجب دعم المصادر الثابتة للدولار مثل قطاع السياحة، لافتا إلى أن هذا القطاع يحتاج دعم كبير للغاية بناءا على نقطتين هما، عدد السائحين ومقدار إنفاقهم.



وتابع: مصدر تحويلات المصريين فى الخارج ارتفع أيضا بصورة كبيرة للغاية حيث وصل لـ 23 مليار دولار تقريبا وهو نفس قيمة الصادرات التى المصرية للخارج بخلاف المواد البترولية، مطالبا بزيادة دعم الجهود فى كافة القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية لزيادة الانتاج وبالتالى زيادة التصدير الذى يدرعوائد دولارية كبيرة.