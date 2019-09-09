ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. محاكمة 555 متهما في قضية ولاية سيناء

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:18 ص
قضية ولاية سيناء
قضية ولاية سيناء
احمد مهدى
تستكمل اليوم المحكمة العسكرية، المنعقدة بطرة، محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.

كشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

ترشيحاتنا

النتيجة مذهلة.. لفي قدميك بورق الألمنيوم لمدة ساعة

كعادتنا نحن الأبطال.. أول تعليق للصفحة الرسمية لنادى الزمالك بعد التتويج بكأس مصر

هل أكون آثمة إذا تجنبت أخوات زوجي منعًا للأذى؟ .. والإفتاء ترد

درجات الحرارة اليوم 9 - 9 - 2019 .. فيديو

أخبار الفن| أنغام تتألق في جلسة تصوير.. أحمد إبراهيم يكشف أعماله القادمة.. عمرو يوسف يوجه رسالة لجمهوره

أمير مرتضى يفجر مفاجأة: أنا وراء رحيل جروس عن الزمالك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. جوهرة تستعرض رشاقتها

بعيون قطة.. نيللي كريم تبهر متابعيها.. وأحدهم: جميلة جميلات

الممنوعون من العاشورة .. قبل ما تكلها اعرف اضرارها وفوائدها