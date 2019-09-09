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24 ملعقة وشوكة و7 فرش أسنان.. تفاصيل استخراج أدوات مطبخ من معدة مريض بالدقهلية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 03:31 ص
استخراج أدوات مطبخ
استخراج أدوات مطبخ من معدة مريض بالدقهلية
عمرو ممدوح
تمكن فريق طبي من جامعة المنصورة، من استخراج ملاعق وشوك، وخواتم وسلاسل، وفرش أسنان، وأجسام غريبة، من داخل معدة مريض، في محافظة الدقهلية.

وقال الدكتور أمجد فؤاد، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة المنصورة، إن الحالة نادرة جدا، ولا يوجد حالة مشابهة لها على مستوى التاريخ الطبي، يحمل هذا العدد من الأدوات الغريبة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن المريض شاب عمره 21 عاما، لديه إعاقة ذهنية، وضمور في المخ، ولا يستطيع الحديث أو التعبير، مشيرا إلى أن الشاب بدأ بالشعور بآلام في المعدة.

وأوضح أن الأعراض بدأت تتفاقم والآلام تتزايد، مشيرا إلى أن حالة الشاب بدأت تسوء، وقيء مستمر، وفقد 10 كيلو جرام من وزنه، مؤكدا أنه بالكشف عليه وجد كتلة غريبة أعلى البطن غير معتادة.

وأكد أستاذ جراحة الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة المنصورة، أن الأشعة كشفت وجود أجسام معدنية في البطن، مشيرا إلى أنه تم إجراء كشف موضوعي عليه، وتم التأكد من وجود المعادن.

وأشار الدكتور أمجد فؤاد، إلى أن المفاجأة كانت في كم المعادن، وعددها، والتي لم تكشفه الإشاعات، مشيرا إلى أنه تم استخراج 20 ملعقة، و4 شوك، و7 فرش أسنان.

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