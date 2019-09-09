نشرة اخبار البرلمان.. نائب: 3 أسباب وراء تراجع أسعار الدولار تعرف عليها.. لو عايز تعمل مشروع ومش عارف.. قانون المشروعات الصغيرة الجديد يقدم لك الحل

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الاحد 8 سبتمبر:
برلمانى: 3 أسباب وراء تراجع أسعار الدولار.. تعرف عليها
لو عايز تعمل مشروع ومش عارف.. قانون المشروعات الصغيرة الجديد يقدم لك الحل
«مستقبل وطن» يتكفل بتوفير شقق سكنية لمتضرري أرمنت في الأقصر
برلماني يكشف مفاجأة سارة بشأن تخفيضات مصر للطيران
برلماني يعترض على فكرة نقل إدارة منظومة المخلفات الجديدة لوزارة البيئة
برلماني: ميزانية التعليم لا تكفى متطلبات دعم المبتكرين
وكيل إعلام البرلمان: بيان السعودية فضح النظام القطري أمام الرأي العام الدولي
غادة عجمي: عدم قدرة العاملين المصريين في الخارج على العودة غير مقبول
وكيل صحة البرلمان: الجامعات تخالف قانون رعاية المبتكرين
برلماني عن قطاع البترول: قاطرة التنمية والاستثمار في مصر
برلمانى: 3 أسباب وراء تراجع أسعار الدولار.. تعرف عليها
لو عايز تعمل مشروع ومش عارف.. قانون المشروعات الصغيرة الجديد يقدم لك الحل
«مستقبل وطن» يتكفل بتوفير شقق سكنية لمتضرري أرمنت في الأقصر
برلماني يكشف مفاجأة سارة بشأن تخفيضات مصر للطيران
برلماني يعترض على فكرة نقل إدارة منظومة المخلفات الجديدة لوزارة البيئة
برلماني: ميزانية التعليم لا تكفى متطلبات دعم المبتكرين
وكيل إعلام البرلمان: بيان السعودية فضح النظام القطري أمام الرأي العام الدولي
غادة عجمي: عدم قدرة العاملين المصريين في الخارج على العودة غير مقبول
وكيل صحة البرلمان: الجامعات تخالف قانون رعاية المبتكرين
برلماني عن قطاع البترول: قاطرة التنمية والاستثمار في مصر