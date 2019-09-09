بعيون قطة.. نيللي كريم تبهر متابعيها.. وأحدهم: جميلة جميلات

نشرت الفنانة نيللي كريم على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة لها جديدة نالت إعجاب الجماهير.



وظهرت نيللي كريم بمكياج علي غير العادة حيث اعتادت نيللي بالظهور بدون مكياج ولكنها صورتها اليوم التي نشرتها اعتمدت رسمة العين والتي شبهت نيللي بعيون القطة.



ووضعت نيللي كريم مكياج خفيفا وأحمر شفاه باللون الاورانج او النحاسي، وارتدت نيللي فستان او بلوزة برباط من الرقبة ، وتحلت بتسريحة شعرها الكيرلي الذي غيرت وضعيته بصورها المنشورة.



ونالت نيللي اعجاب متابعيها وكانت إحدى التعليقات "جميلة الجميلات".



