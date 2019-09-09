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فن

أنغام تتألق بعدسة المصور الفوتوجرافي جيمو.. صور

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:50 ص
أنغام
أنغام
آيه عاطف
خضعت النجمة أنغام لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور الفوتوجرافي "جيمو"، حيث تألقت بارتدائها فستان أنيق ذهبي اللون في إطلالة جذابة جدًا.

وتستعد أنغام لإحياء حفل غنائي كبير فى التجمع الخامس مساء يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر من الشهر الجارى بصحبة أوركسترا المايسترو هانى فرحات، ومن المتوقع حضور جماهيرى ضخم بعد عودتها لإحياء حفلاتها بالقاهرة.

كما يتم تكريمها يوم الجمعة المقبل كأفضل مطربة بمهرجان القنوات الفضائية، المقرر إقامته في إحدى الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل.

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