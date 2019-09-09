ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نشأت الديهي يحذر الشعبين اليمني والتونسي من الإخوان: اتعظوا من مصر.. فيديو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:55 ص
نشأت الديهي
نشأت الديهي
عمرو ممدوح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مرشح الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو يدعو لإنشاء جيش رابع في تونس، مشيرا إلى أن حديثه عن ذلك ليس تدخل في الشئون الداخلية لتونس.

وأضاف نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن حديثه لكونه ليس لدى الإخوان في أي دولة أي حواجز، و"نحن للإخوان في أي دولة بالمرصاد لكون هذا أمن قومي مصري".

وأوضح نشأت الديهي، أن مورو الإخواني، الذي لا يخبئ إخوانيته، خلال مناظرة مع عدد من المرشحين تحدث عن إنشاء جيش رابع في تونس، ضمن مجلس الأمن القومي للحرب على الإرهاب، معقبًا: "عايز يعمل زي إيران بالحرس الثوري، وزي تركيا، مخاطبًا الشعب التونسي: "من إعلامي مصري مخلص لشعب تونس أحذركم من دغدغة مشاعر الناخبين بكلمات إخوانية".

وتابع نشأت الديهي: "لقد ذقنا هذه التجربة المريرة من قبل، حيث أنهم قالوا لنا أننا نحمل الخير لمصر، وكذبوا علينا وقال مرشدهم ليسوا إخوان وليسوا مسلمين".

وحذر نشأت الديهي، الشعب اليمني من الإخوان، قائلًا: "إحذروا الإخوان فهم كاذبون لا يؤمنوا بوطن ولا حدود وإنما يمارسوا عهر سياسي، فعلوا ذلك في مصر، وصنفوا جماعة إرهابية، ولدينا تجربة مريرة معهم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة: السبسى تعرض للتسمم قبل وفاته والإخوان خططوا للانقلاب عليه

إعلامي: "القرضاوي" ووجدي غنيم مكانهم محجوز في الدرك الأسفل من النار

ترشيحاتنا

أخطاء تحكيمية.. هكذا علق الأهلي على تتويج الزمالك بكأس مصر

الكشف عنها لأول مرة.. قاتل الأميرة ديانا يعترف بتفاصيل الحادث

شاهد.. أول تعليق لـ أحمد موسى بعد فوز الزمالك بكأس مصر

حساب الزمالك على تويتر يسخر من سيد عبد الحفيظ

هوس التريند.. 5 دلائل تؤكد فبركة حادث انقلاب سيارة حكيم

بعيون قطة.. نيللي كريم تبهر متابعيها.. وأحدهم: جميلة جميلات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيون قطة.. نيللي كريم تبهر متابعيها.. وأحدهم: جميلة جميلات

الممنوعون من العاشورة .. قبل ما تكلها اعرف اضرارها وفوائدها

بأوف شولدر ونبيتي.. نسرين طافش بإطلالة أنيقة مع محمد رمضان