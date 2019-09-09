ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نشأت الديهي: مبادرة 100 مليون صحة أهم وأضخم مشروع شهدته مصر.. فيديو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:31 ص
مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون صحة
عمرو ممدوح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قوائم الانتظار في الماضي كان بها مرضى ومواطنين مرضى وفقراء ومش عارفين يروحوا فين ومحدش بيطبطب عليهم.

وأضاف نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن مبادرة الرئيس السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ضمن مبادرة 100 مليون صحة، أجرت 229 ألف عملية جراحية حتى الآن، أي ما يقرب من ربع مليون عملية جراحية.

وشدد نشأت الديهي، على أن أهم وأضخم مشروع شهدته الدولة المصرية هو مبادرة 100 مليون صحة، موضحًا أنه تم اكتشاف ما يقرب من مليون مواطن مصاب بفيروس سي وعلاجهم بالمجان، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن ما حدث بمصر معجزة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشأت الديهي: الجنيه المصري انتقل من غرفة العناية إلى الإفاقة

نشأت الديهي: ما حدث في مجال الطاقة خلال 4 سنوات معجزة بكل المقاييس .. فيديو

ترشيحاتنا

احذر.. هذا الفعل عند سماع أذان الفجر يبطل صيام عاشوراء ويحرمك مغفرته

نهائى كأس مصر.. رسالة نارية من شوبير بعد فوز الزمالك بالبطولة

قبل التعاقد مع فايلر .. نادر السيد يفجر مفاجأة: رشحت هذا المدرب العالمي للأهلي

أخطاء تحكيمية.. هكذا علق الأهلي على تتويج الزمالك بكأس مصر

مرتضى منصور يعلن مكافأة مالية لـ لاعبى الزمالك بعد التتويج بلقب كأس مصر

بعيون قطة.. نيللي كريم تبهر متابعيها.. وأحدهم: جميلة جميلات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيون قطة.. نيللي كريم تبهر متابعيها.. وأحدهم: جميلة جميلات

الممنوعون من العاشورة .. قبل ما تكلها اعرف اضرارها وفوائدها

بأوف شولدر ونبيتي.. نسرين طافش بإطلالة أنيقة مع محمد رمضان