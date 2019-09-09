نشأت الديهي: مبادرة 100 مليون صحة أهم وأضخم مشروع شهدته مصر.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قوائم الانتظار في الماضي كان بها مرضى ومواطنين مرضى وفقراء ومش عارفين يروحوا فين ومحدش بيطبطب عليهم.



وأضاف نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن مبادرة الرئيس السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ضمن مبادرة 100 مليون صحة، أجرت 229 ألف عملية جراحية حتى الآن، أي ما يقرب من ربع مليون عملية جراحية.



وشدد نشأت الديهي، على أن أهم وأضخم مشروع شهدته الدولة المصرية هو مبادرة 100 مليون صحة، موضحًا أنه تم اكتشاف ما يقرب من مليون مواطن مصاب بفيروس سي وعلاجهم بالمجان، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن ما حدث بمصر معجزة.

