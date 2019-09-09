أضرار البطيخ الكارثية لصحتك رقم 9 صادمة

اضرار البطيخ لصحتك غير متوقعة على الرغم أنه من الفاكهة المحببة للكثيرين فهو فاكهة الصيف المثالية فيعد البطيخ ليس فقط لذيذًا ومنعشًا ولكنه صحي أيضًا فهو يحتوى على كميات عالية من الفيتامينات A و C و B6 ، والبوتاسيوم. كما أنها تحتوي على مادة كيميائية نباتية ، مثل السترولين والليكوبين. هذه المواد الكيميائية في البطيخ تجعله جيد لصحتنا لكنه فى المقابل اضرار البطيخ غير المتوقعة تجعلك إذا لاحظت أيًا من هذه الآثار الجانبية عقب تناوله عدم الانتظار لمرورها ببساطة الذهاب إلى طبيبك فورا ..



1. اضرار البطيخ الاحمر للحامل



يعد سكري الحمل مشكلة صحية شائعة ولكنها خطيرة تصيب الكثير من النساء الحوامل. استهلاك كميات كبيرة من البطيخ يزيد من مستوى السكر في الدم ، مما يؤدي إلى سكري الحمل. لذلك ، يجب على النساء الحوامل التوقف عن تناول البطيخ لبضعة أشهر!



2. اضرار البطيخ الاحمر على الكلى



تقلل وظيفة الكلى الضعيفة من تنقية وإفراز المواد الضارة من الجسم ، مما يؤدي إلى تورم الساقين. استهلاك البطيخ المفرط يمكن أن يزيد من كمية الماء في الجسم. إذا لم يتم إفراز الماء الزائد من الجسم ، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة في حجم الدم. هذا قد يزيد من تفاقم تورم وكذلك يؤدي إلى الإرهاق والتعب



3. اضرار البطيخ الاحمر لمرضى السكر



عندما يكون الفرد مقاومًا للأنسولين ، فإن مستوى السكر في الدم يميل إلى البقاء في الدم. لا يدخل في خلايا الجسم. عندما يكون هناك نقص في الجلوكوز في الخلايا ، يتم تصنيع كمية أكبر من الأنسولين . يبقى كل من الدم والسكر في الدم ، مما قد يؤثر على مستويات الدهون الثلاثية في الجسم. يمكن أن يسبب البطيخ المملوء بالسكر الطبيعي ارتفاعًا في مستوى السكر في الجسم. لهذا السبب يجب على مرضى السكر تجنب تناول البطيخ.



4.اضرار البطيخ الاحمر للقولون



يحتوي البطيخ على نوع خاص من السكر يسمى السوربيتول. الناس ، الذين لا يتحملون السوربيتول يكونون اكثر عرضة للاصابة بالاسهال.



وتعد من ابرز اضرار البطيخ البطيخ غناه بالليكوبين لذلك يجب عدم استهلاكه بكميات كبيرة. قد يؤدي إلى الغثيان والانتفاخ والإسهال والقيء وعسر الهضم والغاز. قد تكون هذه الأعراض أسوأ بين كبار السن ، حيث يميل الجهاز الهضمي إلى الضعف مع تقدم العمر.



5 . اضرار البطيخ الاحمر على المعدة



يحتوي البطيخ على نسبة عالية من البوتاسيوم. استهلاك الأطعمة المخصبة من البوتاسيوم بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية. وعدم انتظام ضربات القلب ، والسكتة القلبية ، وما إلى ذلك ، وقد تؤثر أيضًا على التحكم الحركي والجهاز العصبي في الجسم.



6. اضرار البطيخ الاحمر وانخفاض في مستوى ضغط الدم



الاستهلاك المفرط للبطيخ يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في مستوى ضغط الدم في الجسم . إذا كان الشخص يعاني من انخفاض ضغط الدم ، فمن الأفضل تجنب البطيخ بجميع أشكاله.



7. اضرار البطيخ الاحمر على الاطفال والحساسية



يمكن أن يسبب استهلاك البطيخ أيضًا ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص. وهي طفح جلدي أو خفيف ، الحساسية المفرطة وتورم الوجه. يمكن للأشخاص الذين لديهم حساسية من الجزر واللاتكس والخيار تطوير الحساسية بسهولة تجاه البطيخ



8. اضرار البطيخ الاحمر والمشاكل المتعلقة بالأعصاب والعضلات



يصاب الأشخاص الذين يستهلكون البطيخ بكميات كبيرة بمشاكل في الأعصاب والعضلات والكلى.



9. اضرار البطيخ الاحمر والتسمم بالمياه



هو حالة عندما يكون جسمك به كمية زائدة من الماء ، مما يؤدي إلى فقدان محتوى الصوديوم. استهلاك كمية كبيرة من البطيخ قد يزيد من مستوى الماء في الجسم. إذا لم يتم إفراز الماء الزائد ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة في حجم الدم ، مما يؤدي إلى زيادة التورم في الساقين والإرهاق وضعف الكلى وغيرها. قد يؤدي أيضًا إلى فقدان مستويات الصوديوم في الجسم.



فى النهاية يعد تناول البطيخ ليس سيئًا ، لكن فائض أي شيء قد يكون غير صحي ويساعد تناول كميات معتدلة من الفاكهة منحك الصحة وفوائده المختلفة ولا يصيبك بأثاره الجانبية المزعجة وتفادى اضرار البطيخ تماما ..

