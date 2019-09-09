تركي آل الشيخ يعلن العثور على موهبة كان يبحث عنها.. فيديو

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، العثور على عازف الكمان، الذي ظل يبحث عنه عقب انتشار شريط فيديو له.



وكان تركي آل الشيخ نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم 6 سبتمبر، طالب شخصا يعزف الكمان بالتواصل مع هيئة الترفيه، للعزف في موسم الرياض.



وكشف آل الشيخ في تغريدة جديدة اليوم أنه عثر على هذا الشاب الذي يعزف الكمان بأسلوب فريد وجديد، حث يرتدي خوذة خاصة بقيادة الموتوسكيل ويعزف على الكمان.



ونشر آل الشيخ شريط فيديو له مع هذا الشاب أثناء العزف.



