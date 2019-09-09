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فن

أحمد إبراهيم: قمت بتوزيع أغنية على بالي لـ شيرين قبل دخولي الجامعة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:49 ص
الموزع الموسيقي أحمد
الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
آيه عاطف
أكد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم إنه يعتز جدًا بكل النجاحات التي حققها على مدار مشواره الفني الحافل بالتعاون مع كبار نجوم الوطن العربي، وذلك أثناء ندوته في موقع صدى البلد.

وقال أحمد إبراهيم، إنه حين قام بتوزيع أغنية "على بالي" لشيرين عبدالوهاب، كان مازال صغيرًا في السن، حيث كان يقدم حينها لدخول أولى كلية، وهو الأمر الذي أسعده كثيرًا، خاصة و أن الأغنية حققت نجاح كبير جدًا وقتها، بل مازالت من أهم الأغاني الموجودة على الساحة الغنائية حتى يومنا هذا.

"على بالي" كلمات محمد رفاعي، وألحان وائل عقيد، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وهي أغنية ضمن أغاني ألبوم "لازم أعيش"، إنتاج فري ميوزيك - نصر محروس".

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