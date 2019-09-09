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فن

أحمد إبراهيم يكشف لـ صدى البلد أعماله القادمة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:13 ص
الموزع الموسيقي أحمد
الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
آيه عاطف
أكد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، أنه لا ينشغل بكل ما يحدث حوله من حملات مهاجمة له ولزوجته الفنانة أنغام، بل إنه يركز دائمًا على تقديم أعمال ناجحة.

وقال أثناء ندوته في موقع "صدى البلد" إنه يعمل حاليا على عدد من الأغاني بألبوم إليسا القادم، والفنان فضل شاكر، بجانب العمل على أغاني مع أنغام، بالإضافة لعدد كبير من النجوم خلال الفترة القادمة.

كما عبّر عن سعادته لتعاونه الأول مع الكينج منير في أغنية "مهموم" التي حققت نجاح كبير خلال الفترة الماضية، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

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