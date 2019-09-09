أحمد إبراهيم: مُقدر قرار اعتزال إليسا

قال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، إن أحيانا الضغوطات التي يواجهها الفنان في حياته اليومية، تشكل عبئا كبيرا على عاتقه بالرغم من أي نجاحات حققها على المستوى الفني.



قال أثناء استضافته في موقع "صدى البلد"، إنه مُقدر جدًا قرار إليسا في الأبتعاد، وأخذ قسط من الراحة بعيدًا عن كل المشكلات التي قد تواجهها.



كما أشار إلى أنه يعتز جدًا بنجاحاته معها، حيث قدم معها العديد من الأغاني التي حققت نجاحات كبيرة جدًا، منها "غنية "إنسانة بريئة، وعكس اللي شايفنها، وأنا وحيدة".