افتتاح مهرجان مسرح الهواة بالإسكندرية الخميس القادم

يستضيف قصر ثقافة الأنفوشي ، التابع لفرع ثقافة الإسكندرية ، الخميس القادم ، فعاليات الدورة ١٧ لمهرجان مسرح الهواة ، دورة فنان الشعب سيد درويش ، والذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ، ويرأسه الدكتور عمر دوارة، ويديره ممدوح أبو يوسف.





تستمر فعاليات المهرجان ٦ أيام ، بمشاركة ١٠ فرق تمثل محافظات القاهرة، الدقهلية، القليوبية، بورسعيد، أسيوط ، الأقصر ، ويتضمن حفل افتتاح المهرجان إفتتاح معارض فنون تشكيلية، وتكريم الفنانين ، وفي الختام يتم تقديم العرض المسرحي "أوسكار" لجمعية هواة المسرح ، تأليف ايمانويل شيمت، إعداد إبراهيم ناصف، إخراج عبدالله عساكر.





تتكون لجنة تحكيم المهرجان من الفنانة مديحة حمدى ، الدكتور مصطفى سليم، الفنان خالد الذهبى، ويكرم المهرجان هذا العام الفنانين رجاء حسين ، أحمد فؤاد سليم، نادية رشاد، عثمان محمد على ، آمال رمزى.



يمنح المهرجان جوائز للمراكز الثلاثة الأولى الفائزة فى مجالات الإخراج ، التأليف المسرحى، الأغانى والأشعار، السينوغرافيا، الموسيقى، التمثيل ، رجال ، ونساء.