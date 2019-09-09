ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بث مباشر

افتتاح مهرجان مسرح الهواة بالإسكندرية الخميس القادم

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:47 ص
قصر ثقافة الأنفوشي
قصر ثقافة الأنفوشي
يستضيف قصر ثقافة الأنفوشي ، التابع لفرع ثقافة الإسكندرية ، الخميس القادم ، فعاليات الدورة ١٧ لمهرجان مسرح الهواة ، دورة فنان الشعب سيد درويش ، والذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ، ويرأسه الدكتور عمر دوارة، ويديره ممدوح أبو يوسف.


تستمر فعاليات المهرجان ٦ أيام ، بمشاركة ١٠ فرق تمثل محافظات القاهرة، الدقهلية، القليوبية، بورسعيد، أسيوط ، الأقصر ، ويتضمن حفل افتتاح المهرجان إفتتاح معارض فنون تشكيلية، وتكريم الفنانين ، وفي الختام يتم تقديم العرض المسرحي "أوسكار" لجمعية هواة المسرح ، تأليف ايمانويل شيمت، إعداد إبراهيم ناصف، إخراج عبدالله عساكر.


تتكون لجنة تحكيم المهرجان من الفنانة مديحة حمدى ، الدكتور مصطفى سليم، الفنان خالد الذهبى، ويكرم المهرجان هذا العام الفنانين رجاء حسين ، أحمد فؤاد سليم، نادية رشاد، عثمان محمد على ، آمال رمزى.

يمنح المهرجان جوائز للمراكز الثلاثة الأولى الفائزة فى مجالات الإخراج ، التأليف المسرحى، الأغانى والأشعار، السينوغرافيا، الموسيقى، التمثيل ، رجال ، ونساء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح الدورة السابعة عشرة لمهرجان مسرح الهواة بقصر ثقافة الأنفوشى

ترشيحاتنا

شاهد .. احتفال ياسمين الخطيب بفوز الزمالك بكأس مصر

جنى عمرو دياب ولينا احمد الفيشاوي.. أبناء الفنانين إثارة X إثارة على السوشيال ميديا

أخطاء تحكيمية.. هكذا علق الأهلي على تتويج الزمالك بكأس مصر

بشرة خير .. الأمن يوافق على حضور الجماهير فى مباراة الإسماعيلي وأهلى بنى غازى

بأوف شولدر ونبيتي.. نسرين طافش بإطلالة أنيقة مع محمد رمضان

شاهد.. أول تعليق لـ أحمد موسى بعد فوز الزمالك بكأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيون قطة.. نيللي كريم تبهر متابعيها.. وأحدهم: جميلة جميلات

الممنوعون من العاشورة .. قبل ما تكلها اعرف اضرارها وفوائدها

بأوف شولدر ونبيتي.. نسرين طافش بإطلالة أنيقة مع محمد رمضان