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فن

على طريقته الخاصة.. أحمد حاتم عمر يحتفل بتتويج الزمالك بكأس مصر

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:16 ص
احمد حاتم عمر
احمد حاتم عمر
شروق حمدى
نشر الفنان أحمد حاتم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة، وظهر أحمد حاتم في الصورة، وهو يقود سيارة معلقا: : أنا رايح أجيب الكأس #زمالك".

وتفاعل متابعو أحمد حاتم مع الصورة معلقين: "كلنا جايين معاك.. مبروك يابن الزمالك.. بحبك يا زمالك.. مبروك علينا يا فنان".

يذكر أن توج فريق الزمالك، بلقب كأس مصر رقم 27 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب وأحرز ثلاثية الفارس الأبيض أشرف بن شرقي هدفين ويوسف أوباما هدف.

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