على طريقته الخاصة.. أحمد حاتم عمر يحتفل بتتويج الزمالك بكأس مصر

نشر الفنان أحمد حاتم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة، وظهر أحمد حاتم في الصورة، وهو يقود سيارة معلقا: : أنا رايح أجيب الكأس #زمالك".



وتفاعل متابعو أحمد حاتم مع الصورة معلقين: "كلنا جايين معاك.. مبروك يابن الزمالك.. بحبك يا زمالك.. مبروك علينا يا فنان".



يذكر أن توج فريق الزمالك، بلقب كأس مصر رقم 27 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب وأحرز ثلاثية الفارس الأبيض أشرف بن شرقي هدفين ويوسف أوباما هدف.

