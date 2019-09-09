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ثقافة

حماية التراث الثقافي بين النظرية والواقع في ندوة بالإسكندرية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:34 ص
قصر ثقافة الأنفوشي
قصر ثقافة الأنفوشي
أ ش أ
نظم فرع ثقافة الإسكندرية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس الأحد، ندوة بعنوان "حماية التراث الثقافى بين النظرية والواقع" بقصر ثقافة الأنفوشى غرب المدينة.

ناقشت الندوة رسالة دكتوراة حول "حماية الأعيان الثقافية فى الظروف الإستثنائية" للدكتور شريف عبد العزيز ، بحضور لفيف من أساتذة الجامعة ومثقفي الإسكندرية.

شارك فى الندوة الفنانة أمانى عوض مدير قصر ثقافة الأنفوشى ، الدكتور إبراهيم خليفة أستاذ القانون الدولى ووكيل كلية الحقوق جامعة الإسكندرية ، والدكتور الحسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية ، وأدارتها الكاتبة هدى الساعاتي.

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