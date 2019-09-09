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ثقافة

حفل لفرقة سلسبيل النغم على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:35 ص
مسرح سيد درويش بالإسكندرية
مسرح سيد درويش بالإسكندرية
أ ش أ
أقامت دار الأوبرا المصرية ، برئاسة الدكتور مجدى صابر ، مساء أمس الأحد، حفلا فنيا لفرقة (سلسبيل النغم) للموسيقى العربية والإنشاد ، بقيادة المايسترو أحمد عبدالله ، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

تضمن الحفل باقة مختارة من أجمل أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم ، عبدالحليم حافظ ، فايزة أحمد، شادية، وردة الجزائرية، سعاد حسنى ، منها دارت الأيام ، ابعتلي جواب ، لعبة الأيام ، يا عين على الصبر ، صلاة الزين ، إن راح منك يا عين.

شارك فى الحفل نجوم الفرقة محمد غالى ، آية البحيرى ، روان صبرى ، زياد وائل ، حسن سليمان ، مها صبرى.

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