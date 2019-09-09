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القصبي يجتمع بأمناء 8 لجان مركزية لبحث العمل بحزب مستقبل وطن

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:35 ص
القصبي يجتمع بأمناء
القصبي يجتمع بأمناء 8 لجان مركزية لبحث العمل بحزب مستقبل وطن
أ ش أ
ترأس النائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الاجتماع الأول مع أمناء 8 أمانات مركزية، وذلك عقب إعادة تشكيل الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، وتكليفه بالإشراف على أمانات العلاقات العامة، ذوى الإعاقة، المتابعة والتواصل الاجتماعي، الشباب، شؤون الهيئات الاستشارية، المهنيين، العضوية ، في حضور المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

وحضر الاجتماع التنظيمي الأول ، الدكتور أشرف مرعي أمين ذوى الإعاقة، ونجلاء فريد أمينة العلاقات العامة، ومحمد عبد السلام أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي، والمهندس أحمد صبري أمين الشباب، ومحمود الجارجي أمين مساعد شئون الهيئات الاستشارية.

وقال النائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب إن الاجتماع ناقش خطة العمل لكل أمانة خلال المرحلة المقبلة، والاستماع لرؤية أمناء الأمانات المركزية فيما يخص الفعاليات والأنشطة المستهدف تحقيقها خلال المرحلة القادمة، فضلا عن مراجعة الهياكل التنظيمية لكل أمانة، والتأكيد على سرعة الانتهاء من تشكيل هيئات مكاتب الأمانات بمختلف المحافظات.

ويأتي ذلك في إطار رؤية حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف بضرورة توسيع قاعدة المشاركة وإعطاء فرص أكبر لكافة القيادات والكوادر لتولي المواقع القيادية والتنظيمية من أجل زيادة تواجد الحزب بين المواطنين، في إطار السياسة التي ينتهجها الحزب لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة.

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