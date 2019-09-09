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مرأة

أطعمة غير متوقعة سبب إصابتك بسرطان المعدة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:47 ص
السرطان
السرطان
لمياء الياسين
يعد الإحساس بالحرقة عند البلع، والشعور بالامتلاء بعد تناول كميات صغيرة من الطعام من أعراض سرطان المعدة الأخرى.

إذا كنت تواجه حرقة متكررة فقد يكون ذلك من أعراض سرطان المعدة وووفقا لموقع هيلث فإن غالبية المرات يتم تشخيص سرطان المعدة في مرحلة متقدمة لأن الأعراض نادرًا ما تكون ظاهرة في مرحله المبكرة.

يعد الإحساس بالحرقة عند البلع ، والشعور بالامتلاء بعد تناول كميات صغيرة من الطعام والشعور بألم البطن من الأعراض الأخرى لسرطان المعدة.

بصرف النظر عن هذا، فإن الشعور باستمرار بفقدان التنفس وظهو الدم في البراز وعسر الهضم المستمر هي أيضًا علامات تحذيرية ينبغي عدم إغفالها مؤشر للإصابة بسرطان المعدة.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة هم المدخنين، ويعد سرطان المعدة الأكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.

كما إن تناول الكثير من الأطعمة المملحة واللحوم المصنعة والتدخين أحد أبرز أسباب الإصابة بسرطان المعدة، بالإضافة إلى عدم ممارسة الرياضة فهو يزيد أيضًا من خطر الاصابة بسرطان المعدة.

يمكن أن يبدأ السرطان في أي جزء من المعدة ، ولكن يمكن أن يتغير العلاج اعتمادًا على مكان الورم ، وكم هو كبير.

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