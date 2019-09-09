لقاءات أدبية متنوعة بثقافة سوهاج 

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافه سوهاج، حيث إجتمع أعضاء نادى أدب بيت ثقافة شطوره فى اللقاء الأسبوعي لهم لمناقشة الأعمال الشعرية للأدباء، بجانب اللقاء الأسبوعى لنادى أدب بيت ثقافة المراغة بحضور مجموعة من الأدباء والشعراء والنقاد والمبدعين لإكتشاف المواهب الشابة فى كتابة الشعر.



قدم قصر محمد عبد الحميد رضوان عرض فيديو برجكتور للأطفال بعنوان سندريلا، بينما عقدت مكتبة الطفل والشباب ندوة بعنوان "منظومة القيم اﻹيجابية فى شارعنا المصرى" حاضرتها هدى عبدالله بمقر المكتبة.



كما نظم نادى أدب بيت ثقافة طما أمسية شعرية وأدبية لأعضاء نادى الأدب، أستعرض خلالها شعراء النادى أحدث إبداعاتهم الشعرية بالإضافه إلى تقييم أعمال الأعضاء الجدد للنادي من قبل شعراء النادى.