ولع فيه بعد ما صادروه.. سائق توك توك يعترض على ضبطه بطريقته الخاصة بطنطا

شهد ميدان ستوتة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل، إضرام سائق مركبة توك توك على إشعال النيران بمركبته عقب مصادرتها في حفله أمنية ومرورية وفر هاربا.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من حكمدار مديرية أمن يفيد بورود بلاغ من كمين مروري بميدان ستوتة يفيد إشعال سائق توك توك النيران في مركبته بعد ضبطها ومخالفته لقواعد المرور، وفر هاربا، وعلى الفور تم استدعاء قوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر، وأخطرت النيابة، وجار ضبط السائق ورفع حطام التوكتوك.