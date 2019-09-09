المنيا يمنح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة من التدريبات

قرر الجهاز الفني لنادي المنيا بقيادة سمير كمونة، منح لاعبي الفريق راحة سلبية قصيرة من التدريبات ، علي هامش تحضيرات الفريق للممتاز ب.



وحصل اللاعبون على راحة قصيرة اليوم الاثنين من التدريبات بعد اسبوع من التدريبات داخل المحافظة لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.



وسيستكمل المنيا تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، للاستعداد للقاء الودي أمام فريق الفيوم المقرر له 12 سبتمبر المقبل، استعدادا للموسم الجديد.



ويسعى الجهاز الفنى لنادى المنيا لتجهيز اللاعبين بشكل قوي لمنافسات الموسم الجديد سعيا للصعود لدوري الممتاز.