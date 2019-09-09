قبل أن يتحول إلى كابوس.. مشروب له مفعول السحر لنسف الكرش

حرق الدهون ونسف الكرش لم تعد مهمة صعبة، يمكنك التخلص منها وفقدان الوزن بشكل فعال بمشروب سريع لن يكلفك الكثير لكن له مفعول السحر فى نسف الدهون للأبد إليك مكوناته وطريقة تحضيره يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.



عصير القرع المر يساعد في انقاص وزنك بشكل فعال فهو يحتوي على الحديد و المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين C جنبا إلى جنب مع كمية جيدة من الألياف كما يساعد فى الحفاظ على مستوى السكر في الدم



عن الفوائد الأخرى لعصير القرع فائدته فى تنظيم الإنسولين فهو منخفض في السعرات الحرارية ويحتوي على كمية جيدة من الألياف، كما يساعد عصير القرع المر على إنقاص الوزن فهو يحتوي على كمية قليلة من الدهون والكربوهيدرات.



وبالتالي فإن شرب عصير القرع المر يملأ معدتك ويحد من الجوع والشعور بالإشباع لفترة أطول، ليس هذا فقط ، بل يساعد أيضًا على جعل الجهاز الهضمي صحيًا.



إليك كل ما تحتاجين لإعداده:



حفنة من بذور القرع

كوب من الماء

نصف ملعقة من الملح

ملعقة من عصير الليمون



طريقة تحضير عصير القرع لنسف الدهون:

فى وعاء انقعي بذور القرع لمدة ساعتين ثم قومى بتصفيتها وإضافة الملح وعصير الليمون وتناول كوب قبل الوجبات الرئيسية لتلك المشروب مفعول السحر فى حرق ونسف الدهون بسرعة لن تتوقعيها.