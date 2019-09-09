شاهد.. كيف احتفل هشام ماجد وشيكو بـ تتويج الزمالك بكأس مصر؟

نشر الفنان هشام ماجد عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة، وظهر فيها برفقة شيكو مشيرا لرقم 3 ومجموعة من الاصدقاء اثناء احتفالهم بتتويج الزمالك بكأس مصر، وعلق هشام ماجد على الصورة : يا خلطتكم السحرية 👑🏆🏆🏆🏆🏆🏆.



وتابع هشام ماجد معلقا: "العادي بتاعنا"، وتفاعل متابعو هشام ماجد مع الصورة: "مبروك يا أحلى زملكاوية، الكأس زملكاوي.. مبروك علينا".



يذكر أن توج فريق الزمالك، بلقب كأس مصر رقم 27 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب وأحرز ثلاثية الفارس الأبيض أشرف بن شرقي هدفين ويوسف أوباما هدف.



