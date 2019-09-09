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رياضة

بصورة شيكابالا .. كهربا يغازل جماهير الزمالك بعد التتويج بكأس مصر

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:14 ص
كهربا
كهربا
نور عادل
علق محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب نادي افيس البرتغالي الحالي والزمالك السابق، على تتويج الفريق الأبيض ببطولة كأس مصر وذلك عقب فوزه على منافسه بيراميدز.

وفاز الزمالك على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد باستاد الجيش ببرج العرب بثلاثة أهداف دون رد.

وعبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قام كهربا بنشر صورة محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك، معلقًا عليها: "مبروك لجماهير نادي الزمالك واخواتي الرجالة.. ألف مبروك".

وبهذا الفوز يضرب الزمالك موعدا في السوبر المصري للموسم المنقضي مع النادي الأهلي، الفائز بمسابقة الدوري الممتاز.

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