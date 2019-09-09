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أخبار العالم

إعصار دوريان يضرب الأراضي الكندية ويقطع الكهرباء

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:09 ص
إعصار دوريان
إعصار دوريان
قسم الخارجي
ضرب إعصار دوريان الأراضي الكندية، وذلك عقب تدميره لجزر البهاما في المحيط الأطلنطي، وتدميره الحياة على هذه الجزر.

وتسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من السكان في المقاطعات الشرقية الكندية اليوم حيث انتقل إلى الشمال الشرقي مصحوبا برياح قوية تكفي لاقتلاع الألواح الخشبية من الأسطح وكسر الفروع الكبيرة من الأشجار.

وأعلنت شركة الكهرباء في نوفا سكوشا أن حوالي 300 ألف عميل باتوا بلا كهرباء.

وصرحت هيئة الأرصاد الجوية الكندية أن هذه الحالات كانت من بين ما يقدر بنحو 500 ألف حالة انقطاع للكهرباء في جميع أنحاء المقاطعات البحرية.

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