نداء شرارة تكشف كواليس كليب ذكريات كدابة لـ تامر عاشور

عبّرت الفنانة الأردنية نداء شرارة عن سعادتها بانتشار كليب أغنية ذكريات كدابة لتامر عاشور، التي كانت تغني به الأغنية وقامت بنشره عبر السوشيال ميديا.



وقالت في تصريح خاص لـ "صدى البلد": كان لدي وقتها حفلة في إستاد عمّان للاحتفال بكأس آسيا للسيدات، و بعد انتهائي من البروفات الخاصة بالحفل، اقترحت على أصدقائي أن نقوم بعمل فيديو وبالفعل قمت بغناء "ذكريات كدابة" و كان الهدف أن أرسله إلى أصدقائي فقط".



وتابعت: "من ثم فوجئت أن الفيديو تحول إلى تريند عبر جميع وسائل السوشيال ميديا، في خلال ساعات قليلة، ولكن ملامح وجهي لم تكن ظاهرة به لدرجة أن الفنان تامر عاشور علق عليه و أبدى إعجابه به و لم يلاحظ أني نداء شرارة التي تعاون معها من قبل".

