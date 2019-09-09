اليوم.. توزيع جوائز مهرجان المسرح القومي المصري

تقوم إدارة مهرجان المسرح القومي المصري بتوزيع الجوائز على الفائزين، مساء اليوم الأثنين بمسرح الهناجر داخل ساحة دار الاوبرا المصرية، حيث تأتي الجوائز كالتالي:



جوائز المسابقة:

1- عرض الجميلة والوحش جائزة أفضل عرض اول انتاج أكاديمية الفنون.

2- عرض خيالات جائزة أفضل عرض ثان انتاج فرقة كيان ماريونيت المستقلة.

3- عرض غابة الاحلام جائزة أفضل عرض ثان انتاج مدرسة الزهراء الخاصة المنيا.



شهادات التميز في التمثيل:

1- رحمة ممدوح في دور شمس عن عرض الحكاية روح.

2- كريم اسماعيل في دور الامير توت عن عرض عروس النيل.

3- يوسف محمد دور القرد عن عرض غابة الاحلام.

4- باترك رفيق عن عرض مملكة السوس.

5- فاطمة مجدي في دور رادوبي عن عرض سندريلا المصرية.

6- هناء شوقي في دور الاخت الاولي عن عرض سندريلا المصرية.

7- فاطمة طارق في دور الاخت الثانية عن عرض سندريلا المصرية.

8- سما سمير في دور بليدة عن مسرحية جزيرة الحياة.

9- زينة اسامة في دور الاميرة تيا عن مسرحية عروسة النيل.

10- ليلة سويدان في دور القطة عن مسرحية عروس النيل.

11- نادين خالد في دور الملكة الحمراء عن عرض اليس في بلاد العجائب.

12- فيروز هشام في دور عروس النيل عن مسرحية عروسة النيل.

13- شريهان شاذلي في دور نورسين عن عرض الجميلة والوحش.

14- شرين عطوة في دور زوجة الاب عن عرض سندريلا المصرية.

15- طه خليفة في دور علاء الدين عن عرض علاء الدين.

16- إيهاب الناصر في دور الجني عن عرض علاء الدين.

17- نيللي محمد صادق.

18- عمر فرحان تميز غناء فردي عن عرض اوبرا بنت عربي.



- جائزة التميز في الاخراج :

1- محمد فوزي عن عرض خيالات فرقة كيان ماريونيت المستقلة.

2- رنا بركات عن عرض سمكمكينو قصر ثقافة الانفوشي الثقافة الجماهيرية.

- جائزة افضل تاليف موسيقي والحان.

1- مارتينا طلعت عت مسرحية غابة الاحلام انتاج مدرسة الزهراء الخاصة – المنيا.

2- محمد مصطفي عن مسرحية – عرض سمكمكينو قصر ثقافة الانفوشي.

3- احمد حسني عن مسرحية الجميلة والوحش أكاديمية الفنون.

- التميز في التاليف الموسيقي والالحان.

محمد نوراة عروسة النيل انتاج المسرح الذهبي.



- جائزة أفضل ديكور مسرحي:

1- محمد عبد الوهاب غابة الاحلام انتاج مدرسة الزهراء الخاصة.

2- أحمد ابو الحسن عن عرض الجميلة و الوحش أكاديمية الفنون.

- جائزة التميز في الديكور هادي جمال انتاج مودرن سكول طنطا عن صوت الموسيقى.

- جائزة التميز في الديكور محمود ابو جريدة انتاج مودرن سكول طنطا عن صوت الموسيقى.

- جائزة التميز في الديكور خالد عطالله عن عرض الالوان الثلاثه انتاج قصر ثقافة حسن فخر الدين أسوان.



- أفضل أزياء وإكسسوار:

1- نعيمة عجمي عن مسرحية أليس في بلاد العجائب انتاج قطاع الفنون الشعبية و الاستعراضية فرقة تحت 18.

2- ماوية عيسي عن مسرحية صوت الموسيقي انتاج مودرن سكول طنطا.

3- يوستينا زكريا عن مسرحية غابة الاحلام انتاج مدرسة الزهراء الخاصة – المنيا.

- شهادة التميز في الازياء و الاكسسوار اميرة صابر عن عرض الجميلة والوحش.



- افضل مكياج مسرحي :-

1- رحاب عن مسرحية اليس في بلاد العجائب فرقة الفنون الشعبية و الاستعراضية فرقة تحت 18.

2- اسلام عباس عن مسرحية اليس في بلاد العجائب فرقة الفنون الشعبية و الاستعراضية فرقة تحت ال 18.



- افضل عرائس واقنعة مسرحية :

1- محمد سعد عن ماسك الوحش الجيروكي في مسرحية اليس في بلاد العجائب انتاج قطاع الفنون العشبية و الاستعراضية فرقة تحت ال 18

2- محمد فوزي عن مسرحية خيالات انتاج فرقة كيان ماريونيت المستقلة

3- يوستينا زكريا عن مسرحية غابة الاحلام انتاج مدرسة الزهراء الخاصة – المنيا



- جائزة افضل اضاءة مسرحية :

1- محمود جراتس في مسرحية غابة الاحلام انتاج مدرسة الزهراء الخاصة – المنيا

2- وليد درويش عن مسرحية الجميلة والوحش انتاج اكايمية الفنون



- أفضل استعراضات :

1- ضياء شفيق عن عرض اليس في بلاد العجائب انتاج الفنون الشعبية فرقة تحت 18



- جائزة أفضل انتاج شهادة تقديرية :

1- طنطا مودرن سكول عن مسرحية صوت المسويقي

2- المسرح الذهبي ( مستقل ) عن عرض عروسة النيل

3- مدرسة الزهراء الخاصة بالمنيا عن مسرحية غابة الاحلام

4- فرقة كيان ارت المستقلة عن مسرحية خيالات

5- ثقافة شمال الصعيد الهيئة العامة لقصور الثقافة عن مسرحية سندريلا المصرية ( رادوبي الجميلة )