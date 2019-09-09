اليوم.. توزيع جوائز مهرجان المسرح القومي المصري

تقوم إدارة مهرجان المسرح القومي المصري بتوزيع الجوائز على الفائزين، مساء اليوم الأثنين بمسرح الهناجر داخل ساحة دار الاوبرا المصرية، حيث تأتي الجوائز كالتالي:
جوائز المسابقة:
1- عرض الجميلة والوحش جائزة أفضل عرض اول انتاج أكاديمية الفنون.
2- عرض خيالات جائزة أفضل عرض ثان انتاج فرقة كيان ماريونيت المستقلة.
3- عرض غابة الاحلام جائزة أفضل عرض ثان انتاج مدرسة الزهراء الخاصة المنيا.
شهادات التميز في التمثيل:
1- رحمة ممدوح في دور شمس عن عرض الحكاية روح.
2- كريم اسماعيل في دور الامير توت عن عرض عروس النيل.
3- يوسف محمد دور القرد عن عرض غابة الاحلام.
4- باترك رفيق عن عرض مملكة السوس.
5- فاطمة مجدي في دور رادوبي عن عرض سندريلا المصرية.
6- هناء شوقي في دور الاخت الاولي عن عرض سندريلا المصرية.
7- فاطمة طارق في دور الاخت الثانية عن عرض سندريلا المصرية.
8- سما سمير في دور بليدة عن مسرحية جزيرة الحياة.
9- زينة اسامة في دور الاميرة تيا عن مسرحية عروسة النيل.
10- ليلة سويدان في دور القطة عن مسرحية عروس النيل.
11- نادين خالد في دور الملكة الحمراء عن عرض اليس في بلاد العجائب.
12- فيروز هشام في دور عروس النيل عن مسرحية عروسة النيل.
13- شريهان شاذلي في دور نورسين عن عرض الجميلة والوحش.
14- شرين عطوة في دور زوجة الاب عن عرض سندريلا المصرية.
15- طه خليفة في دور علاء الدين عن عرض علاء الدين.
16- إيهاب الناصر في دور الجني عن عرض علاء الدين.
17- نيللي محمد صادق.
18- عمر فرحان تميز غناء فردي عن عرض اوبرا بنت عربي.
- جائزة التميز في الاخراج :
1- محمد فوزي عن عرض خيالات فرقة كيان ماريونيت المستقلة.
2- رنا بركات عن عرض سمكمكينو قصر ثقافة الانفوشي الثقافة الجماهيرية.
- جائزة افضل تاليف موسيقي والحان.
1- مارتينا طلعت عت مسرحية غابة الاحلام انتاج مدرسة الزهراء الخاصة – المنيا.
2- محمد مصطفي عن مسرحية – عرض سمكمكينو قصر ثقافة الانفوشي.
3- احمد حسني عن مسرحية الجميلة والوحش أكاديمية الفنون.
- التميز في التاليف الموسيقي والالحان.
محمد نوراة عروسة النيل انتاج المسرح الذهبي.
- جائزة أفضل ديكور مسرحي:
1- محمد عبد الوهاب غابة الاحلام انتاج مدرسة الزهراء الخاصة.
2- أحمد ابو الحسن عن عرض الجميلة و الوحش أكاديمية الفنون.
- جائزة التميز في الديكور هادي جمال انتاج مودرن سكول طنطا عن صوت الموسيقى.
- جائزة التميز في الديكور محمود ابو جريدة انتاج مودرن سكول طنطا عن صوت الموسيقى.
- جائزة التميز في الديكور خالد عطالله عن عرض الالوان الثلاثه انتاج قصر ثقافة حسن فخر الدين أسوان.
- أفضل أزياء وإكسسوار:
1- نعيمة عجمي عن مسرحية أليس في بلاد العجائب انتاج قطاع الفنون الشعبية و الاستعراضية فرقة تحت 18.
2- ماوية عيسي عن مسرحية صوت الموسيقي انتاج مودرن سكول طنطا.
3- يوستينا زكريا عن مسرحية غابة الاحلام انتاج مدرسة الزهراء الخاصة – المنيا.
- شهادة التميز في الازياء و الاكسسوار اميرة صابر عن عرض الجميلة والوحش.
- افضل مكياج مسرحي :-
1- رحاب عن مسرحية اليس في بلاد العجائب فرقة الفنون الشعبية و الاستعراضية فرقة تحت 18.
2- اسلام عباس عن مسرحية اليس في بلاد العجائب فرقة الفنون الشعبية و الاستعراضية فرقة تحت ال 18.
- افضل عرائس واقنعة مسرحية :
1- محمد سعد عن ماسك الوحش الجيروكي في مسرحية اليس في بلاد العجائب انتاج قطاع الفنون العشبية و الاستعراضية فرقة تحت ال 18
2- محمد فوزي عن مسرحية خيالات انتاج فرقة كيان ماريونيت المستقلة
3- يوستينا زكريا عن مسرحية غابة الاحلام انتاج مدرسة الزهراء الخاصة – المنيا
- جائزة افضل اضاءة مسرحية :
1- محمود جراتس في مسرحية غابة الاحلام انتاج مدرسة الزهراء الخاصة – المنيا
2- وليد درويش عن مسرحية الجميلة والوحش انتاج اكايمية الفنون
- أفضل استعراضات :
1- ضياء شفيق عن عرض اليس في بلاد العجائب انتاج الفنون الشعبية فرقة تحت 18
- جائزة أفضل انتاج شهادة تقديرية :
1- طنطا مودرن سكول عن مسرحية صوت المسويقي
2- المسرح الذهبي ( مستقل ) عن عرض عروسة النيل
3- مدرسة الزهراء الخاصة بالمنيا عن مسرحية غابة الاحلام
4- فرقة كيان ارت المستقلة عن مسرحية خيالات
5- ثقافة شمال الصعيد الهيئة العامة لقصور الثقافة عن مسرحية سندريلا المصرية ( رادوبي الجميلة )
جوائز المسابقة:
1- عرض الجميلة والوحش جائزة أفضل عرض اول انتاج أكاديمية الفنون.
2- عرض خيالات جائزة أفضل عرض ثان انتاج فرقة كيان ماريونيت المستقلة.
3- عرض غابة الاحلام جائزة أفضل عرض ثان انتاج مدرسة الزهراء الخاصة المنيا.
شهادات التميز في التمثيل:
1- رحمة ممدوح في دور شمس عن عرض الحكاية روح.
2- كريم اسماعيل في دور الامير توت عن عرض عروس النيل.
3- يوسف محمد دور القرد عن عرض غابة الاحلام.
4- باترك رفيق عن عرض مملكة السوس.
5- فاطمة مجدي في دور رادوبي عن عرض سندريلا المصرية.
6- هناء شوقي في دور الاخت الاولي عن عرض سندريلا المصرية.
7- فاطمة طارق في دور الاخت الثانية عن عرض سندريلا المصرية.
8- سما سمير في دور بليدة عن مسرحية جزيرة الحياة.
9- زينة اسامة في دور الاميرة تيا عن مسرحية عروسة النيل.
10- ليلة سويدان في دور القطة عن مسرحية عروس النيل.
11- نادين خالد في دور الملكة الحمراء عن عرض اليس في بلاد العجائب.
12- فيروز هشام في دور عروس النيل عن مسرحية عروسة النيل.
13- شريهان شاذلي في دور نورسين عن عرض الجميلة والوحش.
14- شرين عطوة في دور زوجة الاب عن عرض سندريلا المصرية.
15- طه خليفة في دور علاء الدين عن عرض علاء الدين.
16- إيهاب الناصر في دور الجني عن عرض علاء الدين.
17- نيللي محمد صادق.
18- عمر فرحان تميز غناء فردي عن عرض اوبرا بنت عربي.
- جائزة التميز في الاخراج :
1- محمد فوزي عن عرض خيالات فرقة كيان ماريونيت المستقلة.
2- رنا بركات عن عرض سمكمكينو قصر ثقافة الانفوشي الثقافة الجماهيرية.
- جائزة افضل تاليف موسيقي والحان.
1- مارتينا طلعت عت مسرحية غابة الاحلام انتاج مدرسة الزهراء الخاصة – المنيا.
2- محمد مصطفي عن مسرحية – عرض سمكمكينو قصر ثقافة الانفوشي.
3- احمد حسني عن مسرحية الجميلة والوحش أكاديمية الفنون.
- التميز في التاليف الموسيقي والالحان.
محمد نوراة عروسة النيل انتاج المسرح الذهبي.
- جائزة أفضل ديكور مسرحي:
1- محمد عبد الوهاب غابة الاحلام انتاج مدرسة الزهراء الخاصة.
2- أحمد ابو الحسن عن عرض الجميلة و الوحش أكاديمية الفنون.
- جائزة التميز في الديكور هادي جمال انتاج مودرن سكول طنطا عن صوت الموسيقى.
- جائزة التميز في الديكور محمود ابو جريدة انتاج مودرن سكول طنطا عن صوت الموسيقى.
- جائزة التميز في الديكور خالد عطالله عن عرض الالوان الثلاثه انتاج قصر ثقافة حسن فخر الدين أسوان.
- أفضل أزياء وإكسسوار:
1- نعيمة عجمي عن مسرحية أليس في بلاد العجائب انتاج قطاع الفنون الشعبية و الاستعراضية فرقة تحت 18.
2- ماوية عيسي عن مسرحية صوت الموسيقي انتاج مودرن سكول طنطا.
3- يوستينا زكريا عن مسرحية غابة الاحلام انتاج مدرسة الزهراء الخاصة – المنيا.
- شهادة التميز في الازياء و الاكسسوار اميرة صابر عن عرض الجميلة والوحش.
- افضل مكياج مسرحي :-
1- رحاب عن مسرحية اليس في بلاد العجائب فرقة الفنون الشعبية و الاستعراضية فرقة تحت 18.
2- اسلام عباس عن مسرحية اليس في بلاد العجائب فرقة الفنون الشعبية و الاستعراضية فرقة تحت ال 18.
- افضل عرائس واقنعة مسرحية :
1- محمد سعد عن ماسك الوحش الجيروكي في مسرحية اليس في بلاد العجائب انتاج قطاع الفنون العشبية و الاستعراضية فرقة تحت ال 18
2- محمد فوزي عن مسرحية خيالات انتاج فرقة كيان ماريونيت المستقلة
3- يوستينا زكريا عن مسرحية غابة الاحلام انتاج مدرسة الزهراء الخاصة – المنيا
- جائزة افضل اضاءة مسرحية :
1- محمود جراتس في مسرحية غابة الاحلام انتاج مدرسة الزهراء الخاصة – المنيا
2- وليد درويش عن مسرحية الجميلة والوحش انتاج اكايمية الفنون
- أفضل استعراضات :
1- ضياء شفيق عن عرض اليس في بلاد العجائب انتاج الفنون الشعبية فرقة تحت 18
- جائزة أفضل انتاج شهادة تقديرية :
1- طنطا مودرن سكول عن مسرحية صوت المسويقي
2- المسرح الذهبي ( مستقل ) عن عرض عروسة النيل
3- مدرسة الزهراء الخاصة بالمنيا عن مسرحية غابة الاحلام
4- فرقة كيان ارت المستقلة عن مسرحية خيالات
5- ثقافة شمال الصعيد الهيئة العامة لقصور الثقافة عن مسرحية سندريلا المصرية ( رادوبي الجميلة )