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رياضة

بني سويف ينهي معسكره بالإسكندرية بعد خسارة من الأوليمبي

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:42 ص
بني سويف ينهي معسكره
بني سويف ينهي معسكره بالإسكندرية بعد خسارة من الأوليمبي
كتب مالك خالد
أعلن الجهاز الفنى لنادى بني سويف بقيادة حسن موسى، انتهاء معسكر الفريق ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك في ختام المرحلة الثالثة من استعدادات الفريق للممتاز ب.

وكان الفريق قد تلقى خسارة ثقيلة من الاوليمبي برباعية نظيفة في اللقاء الودي الذي جمعهم أمس الأحد، بملعب الأوليمبي ضمن الاستعدادات للموسم الجديد من دوري الممتاز ب.

وقد تواجد الفريق بالإسكندرية لمدة 11 يوما في معسكر لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد من دوري الممتاز ب، ولعب الفريق عدد من المباريات الودية خلال المعسكر للوقوف على مستوى اللاعبين.

وشهدت الوديات الفوز على الحمام بهدف، والتعادل سلبيا مع مياة البحيرة، والتعادل مع النجوم 1/1، والخسارة من الأوليمبى برباعية نظيفة.

ويسعى جهاز بني سويف بقيادة حسن موسى، لتقديم موسم قوي والمنافسة من أجل الصعود للدوري الممتاز.

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