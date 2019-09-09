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مرأة

تعرف كيف تحمي نفسك؟.. 9 سبتمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:11 ص
شخصية اليوم
شخصية اليوم
لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصائح مهمة لمواليد 9 سبتمبر ، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام:
إذا كنت مولودا في يوم 9 سبتمبر فإن ذلك يعني أنك مثابر وطموح، ولديك قوة شخصية، وروح مشاركة. أنت أيضا عملي وواقعي ومحدد وموهوب تجاريا وماديا، ولديك موهبة تنظيمية تساعدك على الإنجاز.

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد نصيحة لمواليد هذا اليوم فيعد هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع، وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.

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