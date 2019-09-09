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أخبار العالم

محاولات جديدة لـ جونسون من أجل تنفيذ البريكست في موعده

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 03:23 ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
رويترز
قالت صحيفة ديلي تليجراف إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يخطط لوقف أي تمديد لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بصورة قانونية.

وذكرت الصحيفة أن مستشاري جونسون عقدوا أمس الأحد اجتماعا لوضع استراتيجية تهدف إلى التصدي لمحاولات البرلمان البريطاني تمديد موعد الخروج لثلاثة أشهر أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.

وأضافت أن خطة يتم النظر فيها حاليا ستشمل إرسال جونسون خطابا، مصحوبا بطلب تمديد المادة 50، يوضح رغبة الحكومة في عدم تأجيل الخروج بعد موعد 31 أكتوبر.

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