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رياضة

كعادتنا نحن الأبطال.. أول تعليق للصفحة الرسمية لنادى الزمالك بعد التتويج بكأس مصر

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:09 ص
صدى البلد
شروق حمدى
نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك صورة جديدة تحمل رقم 27 احتفالا بتتويج نادى الزمالك بكأس مصر للمرة 27 فى تاريخ النادى الملكي.

وعلقت الصفحة الرسمية للنادى على الصورة : كعادتنا نحن الأبطال.🏆👋🏼 الزمالك ٣-٠ بيراميدز ' أوباما - بن شرقي'.. الزمالك يتوج ببطولة كأس مصر موسم ٢٠١٨/٢٠١٩.

وتفاعل جماهير الزمالك مع الصورة معلقين: "الكأس دائما زملكاوى، نادي الزمالك يا عمري، مبروك يا زملكاوية لاعيبة رجالة، شرفتوتنا وامتعتونا".

يذكر أن توج فريق الزمالك، بلقب كأس مصر رقم 27 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب وأحرز ثلاثية الفارس الأبيض أشرف بن شرقي هدفين ويوسف أوباما هدف.

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