أخبار التوك شو.. أول تعليق لـ أحمد موسى بعد فوز الزمالك بكأس مصر..واحتفال غريب لـ ياسمين الخطيب بعد تتويج الفارس الأبيض

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأحد، مجموعة من الأخبار الهامة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:



تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء.. فيديو

قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء تتكون من 7 مستندات



شاهد .. احتفال ياسمين الخطيب بفوز الزمالك بكأس مصر

حرصت الإعلامية ياسمين الخطيب على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بعد فوزه بلقب بطولة كأس مصر، على حساب فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد برج العرب، ضمن نهائي بطولة كأس مصر.



وكتبت ياسمين الخطيب على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"‏‏‏‏‏‏‏‏لولولووووووووووووووووووووووووولي "



شاهد.. أول تعليق لـ أحمد موسى بعد فوز الزمالك بكأس مصر

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز نادى الزمالك ببطولة كأس مصر عقب تغلبه على منافسه بيراميدز بثلاثية نظيفة قائلا إن بيراميدز كان يتسم بالقوة خلال الموسم الماضي ولكنه روحه المعنوية تراجعت الموسم الحالي.



قيادة كبيرة.. أحمد موسى: مفاجأة تزلزل كيان الإخوان خلال ساعات

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مفاجأة مدوية ستظهر معه على الهواء خلال ساعات، وهي أكبر قيادة انشقت مؤخرًا عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا، لكشف الكثير من خبايا وجرائم الإخوان وكيفية تجنيدهم من قبل المخابرات التركية.



متحدث الصحة: فحص 77 ألف وافد ضمن حملة 100 مليون صحة.. وعلاج 182 حالة مجانا ..فيديو

قال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مبادرة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية مستمرة، حتى يمكن منع تراكمات المزيد من قوائم الانتظار.



وزير المالية السوداني: نعمل على الانتقال من دعم السلع لدعم الإنسان ..فيديو

عقد وزراء الحكومة السودانية الجديدة، مؤتمرا صحفيا للإجابة عن الاستفسارات، وتقديم روشتة لعملهم خلال الفترة القادمة.



وقال وزير المالية السوداني، إن البرنامج الاقتصادي يجب أن يعكس أهداف الثورة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سيقود عملية السلام، والانتقال للتنمية المستدامة.