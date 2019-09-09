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أخبار العالم

أول حالة انتحار بسبب البريكست في بريطانيا

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:29 ص
السيدة المنتحرة
السيدة المنتحرة
قسم الخارجي
اتهم قاضي تحقيق، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، في انتحار سيدة فرنسية، عقب تواجدها داخل الأراضي البريطانية لمدة 50 عاما.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية أقدمت ماري ديفيز، البالغة من العمر 76عاما، والتي عاشت في بريطانيا 50 عاما مع زوجها، على الانتحار بسبب القلق من البريكست.

اختفت ماري، منذ 18 مارس الماضي، عقب خروجها من منزلها، في هذا اليوم وعدم عودتها، وكثفت السلطات البريطانية بحثها لتعثر عليها في حقل تغمره مياه الفيضانات، بعد هذا التاريخ بيومين، حيث توصلت إلى أنها ماتت غرقا.

وقال الزوج: "لقد عاشت زوجتي هنا في سلام واحترام وفي ظل القانون لأكثر من 50 عامًا... واليوم ذكر الطبيب الشرعي أنها انتحرت، موضحًا أن من بين الأسباب مخاوفها من الـ(بريكست)".

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